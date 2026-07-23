"La última foto con vida": la imagen que un pastor tomó antes de que murieran cuatro hondureños en el río Ohio

De acuerdo con el sheriff del condado de Delaware, Jeffrey Balzer, las investigaciones apuntan a que uno de los adultos de origen salvadoreño comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote y los demás ingresaron para intentar auxiliarlo.Sin embargo, los hondureños, uno tras otro fueron arrastrados por la corriente y terminaron ahogándose.Las autoridades recuperaron inicialmente los cuerpos de dos mujeres el mismo domingo 19 de julio, mientras que los otros tres fueron localizados al día siguiente tras varias horas de búsqueda.El Gobierno de Honduras confirmó posteriormente que cuatro de las cinco víctimas eran hondureñas, entre ellas José Mario Pineda Díaz, de 33 años, originario de Lempira, y su esposa Marina Suyapa Regalado, de 28 años, originaria de Cortés.Las identidades de las otras víctimas serían divulgadas una vez que todos sus familiares fueran notificados oficialmente.La tragedia también dejó huérfanos a dos niños, de 8 y 10 años, quienes eran hijos de una de las parejas fallecidas.Mientras continúan las gestiones para apoyar a las familias afectadas, la fotografía tomada por el pastor permanece como un conmovedor testimonio de los últimos momentos que compartieron las víctimas antes de que la corriente del río cambiara sus vidas para siempre.