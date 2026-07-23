"La última foto con vida": la imagen que un pastor tomó antes de que murieran cuatro hondureños en el río Ohio

Ohio, Estados Unidos.- Marcus L. Martin jamás imaginó que una fotografía tomada durante un paseo familiar en bote se convertiría, posiblemente, en el último recuerdo con vida de las cinco personas que murieron ahogadas en el río Scioto, en Ohio, entre ellas cuatro ciudadanos hondureños. El pastor bautista y navegante frecuente contó que el pasado domingo observó a cinco adultos caminando dentro del río con el agua a la altura de la cintura, mientras dos niños jugaban en la orilla. La escena le llamó la atención porque conocía muy bien esa zona y sabía que era especialmente peligrosa. Martin explicó que durante más de diez años ha navegado por ese sector del río Scioto y recordó que anteriormente incluso había advertido a otras personas sobre el riesgo que representa ese lugar, debido a los cambios bruscos de profundidad y las pronunciadas pendientes bajo el agua.

Tras continuar su recorrido, regresó aproximadamente dos horas después y vio que el grupo seguía dentro del río. Fue entonces cuando sintió el impulso de sacar su teléfono y tomar una fotografía.



"Sentí que debía tomar esa fotografía"

"No sé qué fue, pero sentí que debía capturar esa imagen", relató el pastor a medios estadounidenses al recordar el momento en que decidió fotografiar al grupo. Aunque pensó en advertirles sobre el peligro, explicó que había varias embarcaciones entre él y las víctimas, por lo que temió que al acercarse pudiera generar olas que pusieran en mayor riesgo a las personas que estaban dentro del agua. Días después, al conocer que cinco personas habían muerto ahogadas en ese mismo sitio, comenzó a creer que la fotografía que tomó podría ser la última imagen en la que aparecen con vida. "He perdido el sueño desde entonces. Creo que la fotografía que tomé pudo haber sido la última de ellos con vida", expresó el pastor, quien aseguró sentirse profundamente afectado por lo ocurrido.

Así ocurrió la tragedia