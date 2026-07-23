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"La última foto con vida": la imagen que un pastor tomó antes de que murieran cuatro hondureños en el río Ohio

Marcus Martin asegura que la imagen podría ser la última en la que aparecen con vida las cinco víctimas de la tragedia ocurrida en el río Scioto, en Ohio

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 17:22
La última foto con vida: la imagen que un pastor tomó antes de que murieran cuatro hondureños en el río Ohio

La fotografía tomada por un pastor podría ser la última imagen en la que aparecen con vida las cinco personas que murieron ahogadas en el río Scioto, en Ohio, entre ellas cuatro hondureños.

 Foto: Cortesía / Redes sociales

Ohio, Estados Unidos.- Marcus L. Martin jamás imaginó que una fotografía tomada durante un paseo familiar en bote se convertiría, posiblemente, en el último recuerdo con vida de las cinco personas que murieron ahogadas en el río Scioto, en Ohio, entre ellas cuatro ciudadanos hondureños.

El pastor bautista y navegante frecuente contó que el pasado domingo observó a cinco adultos caminando dentro del río con el agua a la altura de la cintura, mientras dos niños jugaban en la orilla. La escena le llamó la atención porque conocía muy bien esa zona y sabía que era especialmente peligrosa.

Martin explicó que durante más de diez años ha navegado por ese sector del río Scioto y recordó que anteriormente incluso había advertido a otras personas sobre el riesgo que representa ese lugar, debido a los cambios bruscos de profundidad y las pronunciadas pendientes bajo el agua.

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Tras continuar su recorrido, regresó aproximadamente dos horas después y vio que el grupo seguía dentro del río. Fue entonces cuando sintió el impulso de sacar su teléfono y tomar una fotografía.

"Sentí que debía tomar esa fotografía"

"No sé qué fue, pero sentí que debía capturar esa imagen", relató el pastor a medios estadounidenses al recordar el momento en que decidió fotografiar al grupo.

Aunque pensó en advertirles sobre el peligro, explicó que había varias embarcaciones entre él y las víctimas, por lo que temió que al acercarse pudiera generar olas que pusieran en mayor riesgo a las personas que estaban dentro del agua.

Días después, al conocer que cinco personas habían muerto ahogadas en ese mismo sitio, comenzó a creer que la fotografía que tomó podría ser la última imagen en la que aparecen con vida.

"He perdido el sueño desde entonces. Creo que la fotografía que tomé pudo haber sido la última de ellos con vida", expresó el pastor, quien aseguró sentirse profundamente afectado por lo ocurrido.

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Así ocurrió la tragedia

De acuerdo con el sheriff del condado de Delaware, Jeffrey Balzer, las investigaciones apuntan a que uno de los adultos de origen salvadoreño comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote y los demás ingresaron para intentar auxiliarlo.

Sin embargo, los hondureños, uno tras otro fueron arrastrados por la corriente y terminaron ahogándose.

Las autoridades recuperaron inicialmente los cuerpos de dos mujeres el mismo domingo 19 de julio, mientras que los otros tres fueron localizados al día siguiente tras varias horas de búsqueda.

El Gobierno de Honduras confirmó posteriormente que cuatro de las cinco víctimas eran hondureñas, entre ellas José Mario Pineda Díaz, de 33 años, originario de Lempira, y su esposa Marina Suyapa Regalado, de 28 años, originaria de Cortés.

Las identidades de las otras víctimas serían divulgadas una vez que todos sus familiares fueran notificados oficialmente.

La tragedia también dejó huérfanos a dos niños, de 8 y 10 años, quienes eran hijos de una de las parejas fallecidas.

Mientras continúan las gestiones para apoyar a las familias afectadas, la fotografía tomada por el pastor permanece como un conmovedor testimonio de los últimos momentos que compartieron las víctimas antes de que la corriente del río cambiara sus vidas para siempre.

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Redacción web
Suyapa Rubio

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