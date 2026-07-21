Cancillería inicia gestiones para repatriar a cuatro hondureños fallecidos en río de Ohio

Tegucigalpa, Honduras. - Tras la tragedia que cobró la vida de cuatro hondureños en Ohio, Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó que comenzó las gestiones para repatriar los cuerpos de las víctimas. La directora de Asuntos Consulares, Flavia Zamora, explicó que, tras el suceso, personal consular estableció contacto con los familiares de las víctimas para orientarlos sobre los trámites necesarios para el retorno de los cuerpos a Honduras. “Ya estamos en contacto con sus familiares, les estamos explicando cuál es el proceso que se debe seguir para el trámite de la repatriación”, manifestó la funcionaria. Informó que los menores que sobrevivieron al hecho permanecen bajo la protección de las autoridades estadounidenses, mientras la Cancillería coordina su asistencia consular y las gestiones para que puedan regresar a Honduras una vez concluyan los procedimientos de repatriación correspondientes.

La tragedia ocurrió cuando dos parejas hondureñas disfrutaban de un domingo junto a sus hijos en el río Scioto, de Ohio, de acuerdo con la versión brindada por la funcionaria, los dos hombres se lanzaron al agua al percatarse de que una persona de nacionalidad salvadoreña no lograba salir del río. Al observar que ellos tampoco podían regresar a la orilla, sus esposas ingresaron para intentar rescatarlos, pero los cuatro fallecieron en el acto. Las autoridades estadounidenses confirmaron la identidad de José Mario Pineda Díaz, de 33 años, originario de Gracias, Lempira, y Marina Suyapa Regalado Miranda, de 29 años, originaria de San Antonio, Cortés. No obstante, Cancillería indicó que continúa a la espera de la confirmación oficial de la identidad de las otras dos víctimas hondureñas. La funcionaria precisó que la identificación de los fallecidos está a cargo de las autoridades forenses de Estados Unidos, por lo que pidió prudencia mientras concluye el proceso; “tenemos que ser responsables y hasta que se nos confirme la identidad de estas otras dos personas podremos darlas a conocer”. Asimismo, detalló que una quinta persona vinculada al incidente fue identificada como un ciudadano de origen salvadoreño, quien también falleció en el suceso. La Cancillería también informó que, según los registros disponibles, las personas cuya identidad ya fue confirmada se encontraban en Estados Unidos "en condición migratoria irregular".

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