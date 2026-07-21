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Marc Anthony, padre por octava ocasión, presenta a su hija Myla

La modelo paraguaya y el cantante confirmaron el nombre de su segunda hija tras meses de misterio

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 12:02
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Nadia Ferreira y Marc Anthony han recibido a su segunda hija en común, una niña que lleva por nombre Myla.

 Foto: Instagram
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La pareja confirmó la noticia a través de redes sociales, donde compartió una fotografía en blanco y negro en la que aparece el pequeño Marquito, de tres años, sosteniendo a su hermana recién nacida.

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El nombre de la bebé se mantuvo en reserva hasta el momento del parto.

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La única pista se dio en junio, durante el baby shower celebrado en Casa Ylang Ylang, cuya decoración incluía una letra M como guiño al nombre elegido.

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La pareja había anunciado el embarazo en enero, coincidiendo con la celebración de su tercer aniversario de bodas.

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Para Nadia Ferreira se trata de su segundo hijo, mientras que para Marc Anthony es la octava vez que se convierte en padre.

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El intérprete de origen puertorriqueño es también padre de Ariana y de Chase, adoptado durante su relación con Debbie Rosado; de Cristian y Ryan, fruto de su matrimonio con Dayanara Torres; y de los mellizos Emme y Max, nacidos de su relación con Jennifer López.

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En una entrevista con ¡HOLA!, Nadia Ferreira relató que el deseo de tener una niña surgió tras el nacimiento de Marquito en 2023 y que la noticia del sexo del bebé llegó durante los festejos de Año Nuevo, en presencia de familiares.

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