Marc Anthony, padre por octava ocasión, presenta a su hija Myla

Nadia Ferreira y Marc Anthony han recibido a su segunda hija en común, una niña que lleva por nombre Myla.
La pareja confirmó la noticia a través de redes sociales, donde compartió una fotografía en blanco y negro en la que aparece el pequeño Marquito, de tres años, sosteniendo a su hermana recién nacida.
El nombre de la bebé se mantuvo en reserva hasta el momento del parto.
La única pista se dio en junio, durante el baby shower celebrado en Casa Ylang Ylang, cuya decoración incluía una letra M como guiño al nombre elegido.
La pareja había anunciado el embarazo en enero, coincidiendo con la celebración de su tercer aniversario de bodas.
Para Nadia Ferreira se trata de su segundo hijo, mientras que para Marc Anthony es la octava vez que se convierte en padre.
El intérprete de origen puertorriqueño es también padre de Ariana y de Chase, adoptado durante su relación con Debbie Rosado; de Cristian y Ryan, fruto de su matrimonio con Dayanara Torres; y de los mellizos Emme y Max, nacidos de su relación con Jennifer López.
En una entrevista con ¡HOLA!, Nadia Ferreira relató que el deseo de tener una niña surgió tras el nacimiento de Marquito en 2023 y que la noticia del sexo del bebé llegó durante los festejos de Año Nuevo, en presencia de familiares.