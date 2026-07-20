"Te llevo conmigo, hijo mío, en cada respiro": los mensajes de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo

Aylín Mujica compartió en sus redes sociales varios mensajes dedicados a su hijo Mauro Menéndez, tras confirmarse su fallecimiento a los 30 años.
La actriz recibió la noticia mientras se encontraba en Bogotá, participando en las grabaciones del reality Top Chef VIP, según reveló la periodista Mandy Fridmann.
En una de sus publicaciones, la actriz escribió sobre el dolor de la ausencia y la manera en que continúa sintiendo la presencia de su hijo en el día a día.
"Ha pasado tan poco tiempo y ya te extraño como si fuera una eternidad. Me consuela pensar que estás en un lugar lleno de paz, pero mi corazón sigue buscándote a cada instante. Me haces falta en lo cotidiano, en lo simple, en lo que duele. Quisiera un abrazo tuyo, uno solo, para recordarle a mi alma que sigues aquí, de otra manera. Te llevo conmigo, hijo mío, en cada respiro", escribió Mujica.
En otra publicación, la actriz habló sobre el vacío que le deja esta pérdida y pidió fuerza para sobrellevar el proceso.
"Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida. Vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor. Gracias a todos amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento. Te amo con mi vida mi Mau querido", expresó.
En un tercer mensaje, acompañado de una fotografía de su hijo, Mujica destacó las cualidades que lo definían y el logro de haber cumplido su sueño de dedicarse a la música.
"Aquí está mi hijo Mauro (Maahez). Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, siempre transmitiendo felicidad, enfocado en su sueño de ser un gran DJ productor y lo logró aunque no se daba cuenta. Para mí el mejor del mundo y el mejor hijo que alguien pueda tener. Vuela alto hijo mío y siempre en mi corazón. Viviste justo como quisiste y lo lograste todo. Nunca entenderé porqué", concluyó la actriz.
Francisco Mujica, padre de la actriz y abuelo de Mauro, también habló sobre cómo su hija ha enfrentado el duelo mientras se encargaba de la documentación para trasladar el cuerpo a Miami.
"Tengo fe en que va a salir adelante. Es una mujer de mucho carácter, tiene gran entereza ante la vida. Me costó trabajo hablar con ella, yo no tenía fuerza. Está muy entera para llevar todo esto", relató.
Mauro Menéndez, conocido en la escena musical como MAAHEZ, era el primogénito de Aylín Mujica y fruto de su relación con el músico cubano Osamu Menéndez.