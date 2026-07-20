"Te llevo conmigo, hijo mío, en cada respiro": los mensajes de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo

"Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida. Vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor. Gracias a todos amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento. Te amo con mi vida mi Mau querido", expresó.