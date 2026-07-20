¿Otro hijo con Mauricio Ochmann? Aislinn Derbez habla sobre ampliar la familia

Aislinn Derbez enfrentólas preguntas sobre su vínculo con Mauricio Ochmann durante la alfombra roja de "Hasta el fin del mundo", cinta que ambos protagonizan y que llega a salas mexicanas este 23 de julio. Ahí, entre flashes y micrófonos, la actriz abordó tanto la posibilidad de retomar la relación de pareja como la de agrandar la familia junto al padre de su hija.