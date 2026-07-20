¿Otro hijo con Mauricio Ochmann? Aislinn Derbez habla sobre ampliar la familia

Aislinn Derbez enfrentólas preguntas sobre su vínculo con Mauricio Ochmann durante la alfombra roja de "Hasta el fin del mundo", cinta que ambos protagonizan y que llega a salas mexicanas este 23 de julio. Ahí, entre flashes y micrófonos, la actriz abordó tanto la posibilidad de retomar la relación de pareja como la de agrandar la familia junto al padre de su hija.
Cuando un reportero le preguntó si creía que el amor podía renacer entre dos personas que ya se separaron, Derbez respondió que sí, aunque sin querer profundizar demasiado en su propio caso.
Ante la insistencia de los medios por saber si eso aplicaba también a su historia con Ochmann, la actriz optó por el humor como escudo. "Sigan ilusionados", dijo, dejando la puerta entreabierta sin comprometerse con una respuesta definitiva.
La conversación tomó otro rumbo cuando le preguntaron directamente si contemplaría tener un segundo hijo con el actor.
Ahí Derbez fue mucho más específica. "Híjole, eso lo veo más difícil, fíjate", respondió, marcando una distancia clara entre la posibilidad de reconciliarse sentimentalmente y la de formar una familia numerosa con su expareja.
Ochmann, por su parte, también fue cuestionado en el mismo evento y su respuesta apuntó hacia otro terreno. En lugar de hablar de una reconciliación romántica, el actor prefirió describir el tipo de lazo que ha mantenido con Derbez desde que anunciaron su separación en 2020.
"El amor nunca murió. Siempre hemos estado unidos... y tenemos un vínculo y una conexión. Eso es lo que nos permite crear una película como esta", explicó ante la prensa, colocando el acento en la conexión que sostienen como coprotagonistas y como padres.
La pareja se casó en 2016 en Tepoztlán y dos años más tarde nació Kailani, en noviembre de 2018.
Su separación llegó en 2020, aunque desde entonces ambos han insistido en mantener una relación cordial enfocada en la crianza compartida.
Esa cercanía se ha vuelto más visible en los últimos meses gracias al rodaje y la promoción de "Hasta el fin del mundo", proyecto que los reunió como actores y que reactivó las especulaciones sobre una posible reconciliación.