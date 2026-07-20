Top 10: Los k-dramas más vistos de Netflix en lo que va de 2026

Netflix acostumbra guardar sus números bajo llave, salvo cuando le conviene presumirlos. Eso ocurrió recientemente, cuando la plataforma publicó su informe semestral What We Watched, un documento que desglosa, título por título, cuánto tiempo pasó su audiencia frente a cada producción entre enero y junio. E
Entre las series coreanas, el resultado desordena algunas certezas del público hispanohablante. A continuación, el recuento de los 10 k-dramas que reunieron más visualizaciones en el semestre, del décimo al primer lugar.
10. "Un amor que no se agota" (12.4 millones de vistas): Ahn Hyo-seop, protagonista de "Propuesta laboral", interpreta a un agricultor de hongos malhumorado que se cruza, día y noche, con una presentadora de televisión insomne interpretada por Chae Won-bin. El choque entre el ritmo rural y la exigencia laboral de la ciudad sostiene una trama de enemistad que deriva en cercanía.
9. "Sabuesos, temporada 1" (15.1 millones de vistas): La primera entrega de esta historia de boxeadores enfrentados al crimen organizado se estrenó en junio de 2023, pero volvió a sumar audiencia gracias al impulso de su segunda temporada, publicada en abril. Protagonizada por Woo Do-hwan y Lee Sang-yi, la serie sigue a dos jóvenes púgiles que terminan protegiendo a la dueña de una casa de empeños acosada por prestamistas usureros.
8. "Mi némesis con aires de realeza" (15.7 millones de vistas): Una comedia romántica de fantasía que arranca en la dinastía Joseon, donde una concubina real tan astuta como despiadada es condenada a morir envenenada. Su alma despierta siglos después en el cuerpo de Shin Seo-ri, una actriz sin mayor reconocimiento en la Corea contemporánea. Im Ji-yeon encabeza el reparto junto a Heo Nam-jun, quien da vida a un heredero de conglomerado tan frío como atraído, contra su voluntad, por esta mujer que carga memorias de otra vida.
7. "Un novio por suscripción" (16.1 millones de vistas): Jisoo, integrante de BLACKPINK, protagoniza esta comedia romántica sobre una productora de webtoons agotada por el trabajo que se suscribe a un servicio de citas en realidad virtual. Dentro de ese mundo simulado vive romances con arquetipos populares del género, desde un agente secreto hasta un noble de la era Joseon, mientras en la vida real su relación con un colega huraño, interpretado por Seo In-guk, se complica. Yoo In-na aparece como la gestora del programa, y la serie suma cameos de varias figuras reconocidas del entretenimiento coreano.
6. "Si los deseos mataran..." (19.8 millones de vistas): La trama sigue a un grupo de estudiantes de la ficticia secundaria Seorin que descubre una aplicación llamada Girigo, capaz de conceder cualquier deseo a cambio de una condena mortal con cuenta regresiva incluida. Jeon So-young, Kang Mi-na y Baek Sun-ho lideran un reparto joven que enfrenta la revelación en cadena de las consecuencias de usar la app, después de la muerte violenta de una compañera de clase.
5. "Los superfrikis" (20 millones de vistas): Park Eun-bin, reconocida por "Woo, una abogada extraordinaria", se reencuentra con el director Yoo In-sik en esta comedia de acción ambientada en 1999, año marcado por el temor generalizado al fin del mundo. Su personaje adquiere la capacidad de teletransportarse tras un incidente que la deja al borde de la muerte, y junto a un grupo de vecinos torpes de la ciudad ficticia de Haeseong forma una especie de escuadrón improvisado. Cha Eun-woo, protagonista de "Belleza verdadera", interpreta a un funcionario reservado con poderes de telequinesis y un pasado marcado por el sufrimiento infantil.
4. "Sabuesos, temporada 2" (24.3 millones de visitas): La secuela de la serie de boxeo y crimen organizado trajo de regreso a Woo Do-hwan y Lee Sang-yi, ahora frente a un antagonista interpretado por el cantante y actor Rain. La temporada sumó apariciones especiales de nombres como Park Seo-joon, en el papel de un agente de inteligencia, además de otros rostros conocidos del gremio actoral surcoreano que aparecen en episodios puntuales. Su estreno en abril reactivó también el interés por la primera entrega, publicada tres años antes.
3. "El arte de Sarah" (25.8 millones de vistas): Un thriller de misterio ambientado en el mundo del lujo y la moda, protagonizado por Shin Hye-sun en el papel de una mujer que construye una identidad falsa para escalar posiciones en la alta sociedad de Seúl como directora regional de una firma de artículos de lujo. Cuando aparece un cadáver en una alcantarilla, el detective a cargo del caso, interpretado por Lee Joon-hyuk, descubre que la vida de la víctima estaba construida enteramente sobre engaños. Los ocho episodios, dirigidos por Kim Jin-min, se publicaron completos el 13 de febrero.
2. "¿Cómo se traduce este amor?" (28.6 millones de vistas): Kim Seon-ho encarna a un intérprete capaz de comunicarse en varios idiomas, pero incapaz de descifrar sus propios sentimientos. Su vida ordenada se altera cuando reaparece en su camino Cha Mu-hee, una actriz de fama internacional interpretada por Go Youn-jung, cuyos afectos crecientes comienzan a desdibujar la frontera entre el trabajo y algo más personal.
1. "Así aprenderás" (48.2 millones de vistas): Basada en un webtoon de Naver que llegó a ser prohibido por su contenido, la serie sigue a los empleados de una agencia gubernamental ficticia encargada de disciplinar, con métodos poco ortodoxos, a estudiantes violentos y adultos que abusan de su posición dentro del sistema educativo.