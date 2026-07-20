Top 10: Los k-dramas más vistos de Netflix en lo que va de 2026

3. "El arte de Sarah" (25.8 millones de vistas): Un thriller de misterio ambientado en el mundo del lujo y la moda, protagonizado por Shin Hye-sun en el papel de una mujer que construye una identidad falsa para escalar posiciones en la alta sociedad de Seúl como directora regional de una firma de artículos de lujo. Cuando aparece un cadáver en una alcantarilla, el detective a cargo del caso, interpretado por Lee Joon-hyuk, descubre que la vida de la víctima estaba construida enteramente sobre engaños. Los ocho episodios, dirigidos por Kim Jin-min, se publicaron completos el 13 de febrero.