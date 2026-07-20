Así es IShowSpeed, el creador de contenido que actuó en la final del Mundial

Una década después, Speed apareció en el centro del estadio MetLife de Nueva Jersey con un traje blanco, desenvolviéndose con una soltura inesperada para quienes solo sabían que era un 'influencer' pero no para los más de 100 millones de suscriptores de sus plataformas, eminentemente jóvenes, que se han visto atraídos por su jovialidad desbordante y su amor por los retos.