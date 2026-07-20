Sydney Sweeney y Scooter Braun presumen su romance con estas fotos desde Australia

La actriz estadounidense Sydney Sweeney volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una serie de fotografías de su estancia en Australia, donde además de mostrar paisajes, animales y momentos de aventura, dejó ver el lado más romántico de su relación con el empresario musical Scooter Braun.
A través de Instagram, la protagonista de Euphoria publicó un carrusel de imágenes acompañado del mensaje "a little aussie dump" ("un pequeño resumen australiano"), en el que documentó parte de su viaje mientras permanece en ese país por compromisos profesionales.
Sin embargo, fueron las fotografías junto a Braun las que rápidamente se volvieron virales.
En ellas se les ve abrazados durante distintas actividades, posando frente a un helicóptero, disfrutando de una salida nocturna e incluso recreando la icónica escena de Titanic, con el empresario sosteniendo a la actriz desde atrás.
La recreación de esta escena generó muchos comentarios porque Sydney ya había hecho una pose similar junto a Glen Powell durante la promoción de Anyone But You.
Otra de las instantáneas que más comentarios generó muestra a Sydney lanzándole un beso mientras él la observa sonriente, además de una imagen en la que Braun le da un beso en la mejilla, gestos que los seguidores interpretaron como una nueva muestra pública de la solidez de su romance.
Más allá de las imágenes de la pareja, la publicación también incluye postales de playas australianas, encuentros con un koala, inmersiones bajo el agua, recorridos por la naturaleza y otras actividades al aire libre que la actriz disfrutó durante su estancia.
Las fotografías acumularon millones de visualizaciones y miles de comentarios en pocas horas, con fanáticos que celebraron la felicidad de la actriz, mientras otros no dejaron pasar la oportunidad de debatir sobre su relación con Scooter Braun, una figura que continúa generando opiniones divididas debido a la controversia que mantuvo con la cantante Taylor Swift.
Se trata de una de las muestras públicas de afecto más evidentes de la pareja desde que oficializaron su relación en redes sociales hace unos meses.
Aunque Sweeney y Braun han optado por mantener gran parte de su vida privada lejos de los reflectores, esta publicación representa una de las demostraciones de afecto más evidentes que la pareja ha compartido desde que comenzó su relación, consolidando un romance que sigue despertando el interés de sus seguidores.