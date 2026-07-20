¡Con 200,000 cristales! Detalles del lujoso vestido de Shakira en la final del Mundial 2026

Shakira cerró su participación en el Mundial 2026 con un vestuario que generó más preguntas que respuestas sobre su costo real. A continuación, le contamos todos los detalles que trascienden.
La pieza, firmada por Roberto Cavalli, fue diseñada específicamente para el show de medio tiempo de la final disputada en el MetLife Stadium, Nueva York, y hasta ahora la casa de moda no ha revelado un monto oficial de fabricación.
Según medios especializados en moda de lujo, el conjunto usado por la cantante colombiana no cuenta con un precio de venta convencional, ya que se trata de una creación de atelier única, hecha exclusivamente para ella.
Esa condición de pieza irrepetible es justamente lo que complica cualquier intento de ponerle una cifra concreta, más allá de estimaciones basadas en materiales y horas de trabajo.
Lo que sí está documentado con precisión son los detalles de su elaboración. El diseño estuvo a cargo de Fausto Puglisi, director creativo de Roberto Cavalli, y llevó un bordado con más de 200 mil cristales Swarovski aplicados a mano.
Solo la parte superior del conjunto demandó más de 120 horas de bordado, dentro de un proceso de confección que se extendió por dos semanas completas.
El estampado tampoco fue un diseño genérico. La firma creó para la ocasión un print exclusivo llamado Ray of Sunset, inspirado en el histórico motivo Ray of Gold de la casa italiana, con tonos que mezclaban naranja, amarillo y fucsia, evocando la luz de un atardecer.
El resultado fue un traje de dos piezas pensado para acompañar el movimiento de cadera que caracteriza a la artista arriba del escenario.
Si se toma como referencia el mercado de reventa de piezas vintage de Roberto Cavalli, los precios de vestidos bordados a mano de la marca suelen ubicarse entre los 3,000 y los 15,000 dólares, dependiendo de la complejidad del bordado y la temporada de origen. Sin embargo, ese rango corresponde a piezas de archivo comercializadas por casas especializadas, no a una creación de alta costura hecha a medida como la que se vio en la final, por lo que cualquier comparación directa sigue siendo aproximada.
El vestuario de esta última aparición no fue un capricho aislado, sino la continuidad de un vínculo que la cantante construyó con el fútbol desde hace más de una década y media.
El diseño recordó al vestuario que Shakira usó en 2010, cuando Roberto Cavalli la vistió para interpretar Waka Waka en la ceremonia de clausura del Mundial de Sudáfrica, un episodio que la convirtió en una de las artistas más asociadas a la música de los Mundiales.
Shakira interpretó "Dai Dai" junto a Burna Boy, tema oficial del torneo, dentro de un show de medio tiempo que también reunió a Madonna, BTS y Justin Bieber.