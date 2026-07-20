¡Con 200,000 cristales! Detalles del lujoso vestido de Shakira en la final del Mundial 2026

Si se toma como referencia el mercado de reventa de piezas vintage de Roberto Cavalli, los precios de vestidos bordados a mano de la marca suelen ubicarse entre los 3,000 y los 15,000 dólares, dependiendo de la complejidad del bordado y la temporada de origen. Sin embargo, ese rango corresponde a piezas de archivo comercializadas por casas especializadas, no a una creación de alta costura hecha a medida como la que se vio en la final, por lo que cualquier comparación directa sigue siendo aproximada.