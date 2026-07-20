El rey Felipe VI destaca la "garra y aguante" de España en la conquista del Mundial

Con estas palabras, acompañado de la reina, de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, el rey ha felicitado a todos los jugadores en los jardines del palacio de la Zarzuela, donde la selección comienza las celebraciones oficiales por el título de campeona del mundo. "Venís cansados, pero qué cansancio más rico", les ha dicho.