"La Odisea" arrasa en taquilla y firma el mejor estreno de Christopher Nolan

La demanda por formatos premium también jugó un papel determinante en los resultados. La película fue rodada íntegramente con cámaras Imax, una decisión técnica inédita para un largometraje de ficción, y ese formato aportó 51.8 millones de dólares a la recaudación mundial, equivalente a casi una cuarta parte del total. El director ejecutivo de Imax, Richard Gelfond, calificó el fin de semana como "un momento trascendental" para la compañía y afirmó que "si no ves The Odyssey en Imax, no la estás viendo como Chris Nolan la concibió".