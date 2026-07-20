"La Odisea" arrasa en taquilla y firma el mejor estreno de Christopher Nolan

La nueva película de Christopher Nolan, "La Odisea" (The Odyssey), recaudó 264.1 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana en cines, según cifras reportadas por Universal Pictures.
La cifra convierte a la cinta en el estreno global más alto en toda la trayectoria del cineasta británico, por encima de The Dark Knight Rises, The Dark Knight y Oppenheimer.
De ese total, 124.5 millones de dólares provinieron del mercado estadounidense, donde la película se proyectó en 3,919 salas, y 139.6 millones de dólares llegaron desde 73 mercados internacionales, entre ellos Reino Unido, Francia e Italia.
La cinta aún no se ha estrenado en territorios clave como China, Corea del Sur y Japón, lo que anticipa un margen de crecimiento adicional en las próximas semanas.
"La Odisea" es una versión libre del poema homérico escrito hace unos miles de años, y sigue el largo y agotador viaje de Odiseo, rey de Ítaca, en su intento por regresar junto a su esposa Penélope y su hijo Telémaco tras el fin de la guerra de Troya.
El papel protagónico recayó en Matt Damon, acompañado por un reparto que incluye a Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo.
La producción, calificada para mayores de edad por su contenido, tiene una duración cercana a las tres horas y un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, además de otros 125 millones destinados a su campaña de mercadotecnia, de acuerdo con reportes de la industria.
Pese a esas condiciones, poco habituales para un éxito comercial de esta magnitud, la cinta obtuvo una calificación "A" en las encuestas de salida de CinemaScore y un 95 por ciento de aprobación entre la crítica especializada según Rotten Tomatoes.
La demanda por formatos premium también jugó un papel determinante en los resultados. La película fue rodada íntegramente con cámaras Imax, una decisión técnica inédita para un largometraje de ficción, y ese formato aportó 51.8 millones de dólares a la recaudación mundial, equivalente a casi una cuarta parte del total. El director ejecutivo de Imax, Richard Gelfond, calificó el fin de semana como "un momento trascendental" para la compañía y afirmó que "si no ves The Odyssey en Imax, no la estás viendo como Chris Nolan la concibió".
Para el analista de la industria David A. Gross, citado por la revista especializada Variety, el fenómeno responde directamente a la figura del cineasta. "Christopher Nolan es el único cineasta en activo capaz de tomar una historia antigua como esta, reunir un reparto tan amplio y talentoso, y convertirla en un fenómeno de la cultura popular", señaló.
El punto más alto de su carrera hasta ahora llegó en 2023 con Oppenheimer, biopic sobre el físico responsable del desarrollo de la bomba atómica, que le valió el premio Oscar a Mejor director y a Mejor película, además de recaudar 180 millones de dólares en su fin de semana de estreno global. Ese reconocimiento crítico impulsó su perfil también entre audiencias masivas, un efecto que, según analistas de la industria, se refleja ahora en la respuesta del público ante "La Odisea".
Con este nuevo resultado, Nolan suma otro capítulo a una carrera construida sobre apuestas poco convencionales dentro del cine comercial, desde relatos originales hasta adaptaciones de gran escala, sin abandonar su insistencia por preservar el formato analógico como sello distintivo de su trabajo. "La Odisea" está disponible en cines nacionales.