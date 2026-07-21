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Evacúan a 146 personas, entre ellos 82 niños, por crecida de río Kruta en Gracias a Dios

Los afectados fueron trasladados a un albergue habilitado en la Iglesia Católica de Tipí, mientras continúan las labores de evacuación en la comunidad de Lakunka.

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 15:26
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Las Fuerzas Armadas de Honduras evacuaron a 146 personas de las comunidades de Baikan y Raksdiimwan, en Gracias a Dios, tras las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Kruta. Aquí las imágenes.

 Fotos cortesía: Redes sociales.
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Personal de la Fuerza Naval evacúa a pobladores de las comunidades de Baikan y Raksdiimwan, afectadas por el desbordamiento del río Kruta en Gracias a Dios.

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Un total de 146 personas fueron trasladadas a un albergue temporal tras las inundaciones registradas en el departamento de Gracias a Dios.

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Mujeres, niños y adultos mayores fueron movilizados en embarcaciones de la Fuerza Naval hacia un lugar seguro en la comunidad de Tipí.
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Las Fuerzas Armadas mantienen operaciones de rescate y asistencia para proteger a las familias afectadas por las fuertes lluvias en la Mosquitia hondureña.

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El incremento del caudal del río Kruta obligó a evacuar varias comunidades para prevenir pérdidas humanas por las inundaciones.

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La Iglesia Católica de Tipí fue habilitada como albergue temporal para recibir a las familias desplazadas por las lluvias.
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Efectivos de la Base Naval de Caratasca, Puerto Lempira, permanecen en alerta para continuar las evacuaciones y brindar apoyo a la población afectada debido a que las lluvias continúan.
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Las labores de rescate continuarán este martes 21 de julio en la comunidad de Lakunka, donde persisten las afectaciones por el crecimiento del río Kruta.

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Entre los evacuados se encuentran 82 menores de edad, quienes fueron puestos a salvo tras la emergencia provocada por las inundaciones en la mosquitia hondureña.
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