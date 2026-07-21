Evacúan a 146 personas, entre ellos 82 niños, por crecida de río Kruta en Gracias a Dios

Las Fuerzas Armadas de Honduras evacuaron a 146 personas de las comunidades de Baikan y Raksdiimwan, en Gracias a Dios, tras las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Kruta. Aquí las imágenes.
Personal de la Fuerza Naval evacúa a pobladores de las comunidades de Baikan y Raksdiimwan, afectadas por el desbordamiento del río Kruta en Gracias a Dios.
Un total de 146 personas fueron trasladadas a un albergue temporal tras las inundaciones registradas en el departamento de Gracias a Dios.
Mujeres, niños y adultos mayores fueron movilizados en embarcaciones de la Fuerza Naval hacia un lugar seguro en la comunidad de Tipí.
Las Fuerzas Armadas mantienen operaciones de rescate y asistencia para proteger a las familias afectadas por las fuertes lluvias en la Mosquitia hondureña.
El incremento del caudal del río Kruta obligó a evacuar varias comunidades para prevenir pérdidas humanas por las inundaciones.
La Iglesia Católica de Tipí fue habilitada como albergue temporal para recibir a las familias desplazadas por las lluvias.
Efectivos de la Base Naval de Caratasca, Puerto Lempira, permanecen en alerta para continuar las evacuaciones y brindar apoyo a la población afectada debido a que las lluvias continúan.
Las labores de rescate continuarán este martes 21 de julio en la comunidad de Lakunka, donde persisten las afectaciones por el crecimiento del río Kruta.
Entre los evacuados se encuentran 82 menores de edad, quienes fueron puestos a salvo tras la emergencia provocada por las inundaciones en la mosquitia hondureña.