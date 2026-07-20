"Estoy en categoría uno de protección": JOH habla de su seguridad de cara a su regreso a Honduras

"Con el simple hecho de ser expresidente de la República, ya también él tiene, ya están facultadas algunas instituciones para poderle brindar esa seguridad. Yo sé que no habría ningún problema, porque por la calidad de persona que es el señor presidente, se tiene que hacer un estudio de seguridad para poderle brindar la seguridad que necesita, y todo eso va a ser parte de lo que lo dictamine ese estudio", aseguró Valerio en ese entonces.