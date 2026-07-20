"Estoy en categoría uno de protección": JOH habla de su seguridad de cara a su regreso a Honduras

El 26 de julio de 2026 es la fecha fijada para el retorno de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y quien, tras ser indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump, decidió volver a su país para enfrentar ahora a la justicia hondureña.
Juan Orlando Hernández enfrenta en Honduras un proceso judicial por fraude y lavado de activos. A días de su regreso, habló sobre la seguridad que recibirá.
Fue en una entrevista virtual con la Agencia EFE donde Juan Orlando Hernández detalló que confía en la seguridad que tendrá como exmandatario del país.
Según explicó, su seguridad está garantizada por el Estado debido a los riesgos que, según él, enfrenta por haber "combatido el narcotráfico y la delincuencia" durante su gestión.
El exmandatario manifestó: "Estoy en una 'categoría uno' de protección y estoy convencido de que el Estado está con sus instituciones dando esas garantías de protección".
Hernández sostuvo que ha sido su familia en Honduras la que ha mantenido contacto con "el equipo de seguridad de Honduras, el Ministerio de Seguridad y la unidad especial de protección" para coordinar su retorno. En la foto figuira su esposa, Ana García.
Aunque hasta ahora las autoridades hondureñas no han detallado cómo será la seguridad del expresidente, a inicios de julio Héctor Benjamín Valerio Ardón, jefe del Estado Mayor Conjunto, explicó que "hay una unidad especial de protección, en este caso unidades de protección especial de dignatarios".
"Con el simple hecho de ser expresidente de la República, ya también él tiene, ya están facultadas algunas instituciones para poderle brindar esa seguridad. Yo sé que no habría ningún problema, porque por la calidad de persona que es el señor presidente, se tiene que hacer un estudio de seguridad para poderle brindar la seguridad que necesita, y todo eso va a ser parte de lo que lo dictamine ese estudio", aseguró Valerio en ese entonces.
Sobre su regreso, el expresidente aseguró estar emocionado, ya que después de más de cuatro años de su extradición (21 de abril de 2022), podrá volver a Honduras.
Sobre el proceso legal que enfrentará en Honduras, Hernández confía en que podrá defenderse en libertad: "No veo ningún inconveniente en lo absoluto (para estar en libertad)", indicó Hernández.