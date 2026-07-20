Lunes de protesta: sin paso la carretera del litoral atlántico CA-13 y la CA-5 en varios tramos

Un grupo de campesinos y pobladores mantienen bloqueada la carretera CA-13, entre El Progreso y Tela, como parte de una jornada de protestas que afectan este lunes la circulación en varios ejes carreteros del país. Una de las exigencias es la derogación del decreto de Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas.