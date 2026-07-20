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Lunes de protesta: sin paso la carretera del litoral atlántico CA-13 y la CA-5 en varios tramos

Los manifestantes exigen la derogación del decreto 107-2026 Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas, así como y la ejecución de proyectos comunitarios

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 10:37
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Un grupo de campesinos y pobladores mantienen bloqueada la carretera CA-13, entre El Progreso y Tela, como parte de una jornada de protestas que afectan este lunes la circulación en varios ejes carreteros del país. Una de las exigencias es la derogación del decreto de Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas.
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En la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en Tela, manifestantes impiden el paso vehicular durante una protesta que mantiene cerrada la vía.
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La carretera CA-13 permanece tomada a la altura de Los Mangones, en Tocoa, donde grupos campesinos exigen la derogación del decreto impulsado por el Gobierno y que consideran afecta al sector agrícola.
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Productores de Comayagua protestan sobre la carretera CA-5, a la altura del desvío a El Conejo, en rechazo a lo que consideran procesos de privatización impulsados por el Gobierno.
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La toma de la CA-5 en Comayagua genera congestionamiento vehicular mientras productores mantienen su protesta este lunes.
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Campesinos de La Paz bloquean una carretera para exigir la derogación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
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Entretanto, habitantes de la colonia San Francisco de Asís, en Macuelizo, Santa Bárbara, mantienen cerrada la carretera internacional CA-4 en demanda de obras para su comunidad.
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Los pobladores exigen además respuestas por obras pendientes como la construcción de un centro educativo, pavimentación de calles, una planta de tratamiento y una cisterna para almacenamiento de agua potable.
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Los pobladores de Macuelizo exigen al Gobierno la construcción de un centro educativo, pavimentación de calles, una planta de tratamiento y una cisterna para agua potable.
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La toma de la carretera CA-4 en Santa Bárbara interrumpe el paso vehicular mientras los manifestantes esperan respuestas a sus demandas.
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Campesinos de la zona sur bloquean la salida hacia Tegucigalpa, provocando largas filas de vehículos en ambos sentidos de la carretera.
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Conductores reportan complicaciones para circular debido a la protesta que mantiene obstaculizado el paso este lunes.
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