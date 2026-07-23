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Nasry Asfura impulsa el campo con $17 millones para ampliar el proyecto de ProOccidente

El presidente hondureño aseguró que el agro es fundamental porque eso genera seguridad alimentaria

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 14:22
Nasry Asfura impulsa el campo con $17 millones para ampliar el proyecto de ProOccidente

El presidente Nasry Asfura aseguró que seguirán apostando al productor.

Foto: Cortesía Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura anunció este jueves en la comunidad de San Antonio Valle, Erandique, Lempira, una inversión de $17 millones para ampliar el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente).

Según detalló el titular del Poder Ejecutivo, este programa tiene el objetivo de llevar más oportunidades, tecnología y acceso a mercados a familias productoras.

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El anuncio lo hizo durante el Día de Campo organizado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), bajo el lema “Del productor al mercado”, donde Nasry Asfura compartió con productores, autoridades locales y representantes de organismos de cooperación internacional.

“El agro es fundamental para el país, porque la seguridad alimentaria también es seguridad nacional”, expresó.

Esta inversión permitirá atender de manera integral a más de cuatro mil 500 productores adicionales, acotó. A su vez, establecieron que los beneficiados recibirán asistencia técnica, tecnologías climáticamente inteligentes, acceso a financiamiento y acompañamiento para vincular sus cosechas con mercados formales y obtener mejores ingresos.

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“Le estamos apostando al campo con programas, cooperación internacional y el trabajo conjunto con la empresa privada podremos garantizar mercados seguros para que nuestra producción llegue al mejor precio y a las mejores manos”, abonó.

Durante 2026, ProOccidente ha capacitado y entregado tecnologías a más de dos mil productores, además, se prevé que 2,219 hectáreas incorporan sistemas que permiten producir más, aprovechar el agua y reducir los efectos del cambio climático.

“Estoy seguro de que vamos a ampliar el modelo de ProOccidente y a fortalecer nuestra capacidad de inversión”, cerró.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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