Nasry Asfura impulsa el campo con $17 millones para ampliar el proyecto de ProOccidente

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura anunció este jueves en la comunidad de San Antonio Valle, Erandique, Lempira, una inversión de $17 millones para ampliar el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente). Según detalló el titular del Poder Ejecutivo, este programa tiene el objetivo de llevar más oportunidades, tecnología y acceso a mercados a familias productoras.

El anuncio lo hizo durante el Día de Campo organizado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), bajo el lema “Del productor al mercado”, donde Nasry Asfura compartió con productores, autoridades locales y representantes de organismos de cooperación internacional. “El agro es fundamental para el país, porque la seguridad alimentaria también es seguridad nacional”, expresó. Esta inversión permitirá atender de manera integral a más de cuatro mil 500 productores adicionales, acotó. A su vez, establecieron que los beneficiados recibirán asistencia técnica, tecnologías climáticamente inteligentes, acceso a financiamiento y acompañamiento para vincular sus cosechas con mercados formales y obtener mejores ingresos.

“Le estamos apostando al campo con programas, cooperación internacional y el trabajo conjunto con la empresa privada podremos garantizar mercados seguros para que nuestra producción llegue al mejor precio y a las mejores manos”, abonó.