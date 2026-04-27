Honduras ante el desafío climático: desarrollo con pocos recursos, pero con decisiones inteligentes

Honduras enfrenta . El desarrollo sostenible no es un lujo, es la única ruta viable para el país en el contexto actual. de los mayores retos de su historia reciente: cómo avanzar hacia el desarrollo en medio de un escenario de cambio climático cada vez más agresivo y con un margen fiscal limitado por el peso de la deuda externa e interna. No es un problema lejano ni abstracto; es una realidad que ya golpea al país con sequías prolongadas, inundaciones recurrentes y pérdida acelerada de recursos naturales. La pregunta clave no es si debemos actuar, sino cómo hacerlo con lo que tenemos.El cambio climático ha dejado de ser un fenómeno predecible. Eventos extremos en distintas partes del mundo, como lluvias inusuales en regiones desérticas, evidencian que el sistema climático está alterado. Aunque los países desarrollados son responsables de la mayor parte de las emisiones históricas, Honduras no está exenta de responsabilidad. La deforestación, los incendios forestales y las emisiones provenientes del sector agropecuario también contribuyen a agravar el problema.Frente a este escenario, insistir en modelos tradicionales de desarrollo resulta inviable. Honduras necesita cambiar prácticas y adoptar tecnologías ya disponibles que permitan reducir su huella ambiental. Pero más allá de la tecnología, el punto de partida es la planificación: el país no puede seguir creciendo sin ordenamiento territorial, sin estudios de factibilidad y sin una visión de largo plazo.El primer paso inteligente, cuando los recursos son escasos, es invertir en lo que cuesta menos y protege más: la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza, como la reforestación estratégica y la protección de cuencas, no solo son más económicas que grandes infraestructuras, sino que también previenen desastres que luego resultan mucho más costosos. Cuidar los bosques hoy es evitar reconstruir carreteras y comunidades mañana.En el sector agrícola, clave para la economía hondureña, la adaptación es urgente. La agricultura climáticamente inteligente —uso de semillas resistentes, cosecha de agua y prácticas sostenibles— puede garantizar la seguridad alimentaria sin depender de grandes subsidios. Este es un cambio que no requiere grandes presupuestos, sino voluntad política y acompañamiento técnico.Otro eje fundamental es la energía. Honduras tiene una ventaja natural: la radiación solar. Apostar por energías renovables descentralizadas, como sistemas solares comunitarios, no solo reduce la dependencia de combustibles importados, sino que puede generar excedentes energéticos que se conviertan en una oportunidad económica para el país y alivien la carga financiera de instituciones como la ENEE.Sin embargo, el gran punto de inflexión está en la estrategia financiera. Honduras no puede enfrentar el cambio climático únicamente con recursos propios. Mecanismos como el canje de deuda por naturaleza y los bonos verdes representan una oportunidad real. Experiencias en países como Ecuador, Belice y El Salvador demuestran que es posible reducir deuda mientras se invierte en protección ambiental. Honduras ya ha dado pasos con la legislación de carbono forestal, pero el reto ahora es convertir ese marco legal en resultados concretos.En este proceso, instituciones como SERNA, SEFIN y el Banco Central juegan un papel clave. La coordinación entre política ambiental y política financiera no es opcional, es estratégica. La transparencia en el uso de los fondos climáticos será determinante para ganar la confianza de los acreedores y acceder a financiamiento internacional en condiciones favorables.A nivel interno, otro cambio necesario es la descentralización. Las municipalidades conocen mejor que nadie sus riesgos y necesidades. Dotarlas de herramientas técnicas y recursos para gestionar riesgos climáticos puede generar soluciones más rápidas, eficientes y adaptadas a cada territorio. No todo debe resolverse desde el gobierno central.Finalmente, el objetivo debe ser claro y medible: evitar que los desastres climáticos sigan borrando entre el 1% y el 2% del Producto Interno Bruto cada año. Cada lempira que no se pierde en reconstrucción puede invertirse en salud, educación o reducción de la deuda. Honduras no necesita más recursos para empezar; necesita tomar mejores decisiones. El desarrollo sostenible no es un lujo, es la única ruta viable para el país en el contexto actual.