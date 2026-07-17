Presidente Asfura recordó que es urgente aprobar las reformas a la ley del sistema energético

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura participó este viernes en los actos de conmemoración del Día del Veterano de Guerra y del LVII aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador en el conflicto bélico de 1969. Al finalizar la ceremonia, el mandatario abordó diversos temas con periodistas de diferentes medios de comunicación y en esta oportunidad, nuevamente fue consultado por la reforma a la ley del sector eléctrico y reiteró su petición a los diputados que aprueben esta iniciativa para no seguir trabajando en las condiciones actuales.

Recordó que "es urgente la aprobación de las reformas argumentando que la hemorragia en las finanzas es gigantesca, y que no se puede tener futuro económico como país". El presidente Asfura sostuvo que "no hay una varita mágica para resolver el problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica". El mandatario también se refirió a las inundaciones en el departamento de Gracias a Dios y expresó que la Policía Militar, Policía Nacional y Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) están trabajando para atender a los afectados y mitigar los problemas que están enfrentando.