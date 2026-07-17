Presidente Asfura recordó que es urgente aprobar las reformas a la ley del sistema energético

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura participó este viernes en los actos de conmemoración del Día del Veterano de Guerra y del LVII aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador en el conflicto bélico de 1969.
Al finalizar la ceremonia, el mandatario abordó diversos temas con periodistas de diferentes medios de comunicación y en esta oportunidad, nuevamente fue consultado por la reforma a la ley del sector eléctrico y reiteró su petición a los diputados que aprueben esta iniciativa para no seguir trabajando en las condiciones actuales.
Recordó que "es urgente la aprobación de las reformas argumentando que la hemorragia en las finanzas es gigantesca, y que no se puede tener futuro económico como país".
El presidente Asfura sostuvo que "no hay una varita mágica para resolver el problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica".
El mandatario también se refirió a las inundaciones en el departamento de Gracias a Dios y expresó que la Policía Militar, Policía Nacional y Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) están trabajando para atender a los afectados y mitigar los problemas que están enfrentando.
En cuanto a la construcción de hospitales, el presidente dio a conocer que "tres siguen su proceso de construcción porque son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)".
Mientras que los demás, expresó que "se está buscando el esquema financiero para terminar la construcción y poder ponerlo a funcionar".
También aseguró que se está pensando en implementar el corredor interoceánico, para arreglar todas las carreteras y unir el sector pacífico con el atlántico.
Además, que avanza el plan de repotenciar los puertos de Henecán y Puerto Cortés a finales del primer trimestre de este año, este último con 12 grúas nuevas para que los barcos puedan atracar y esperar menos tiempo en las bahías.
En cuanto a la problemática de los productores de cebolla que han mostrado su preocupación por las importaciones del producto, detalló que ha conversado con los ministros de Finanzas, y Agricultura y Ganadería (SAG) para abordar los reclamos de los productores de cebollas, atender los productos para sus cosechas y determinar que cantidad se puede importar.
Finalmente se le consultó sobre el incremento al precio de los combustibles a lo que dijo que "en las últimas cuatro semanas se ha ido reduciendo, pero que el aumento para la próxima semana se debe al conflicto bélico que existe en el Medio Oriente".