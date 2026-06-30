Presidente Asfura exhorta al Congreso a aprobar las reformas del sector energético

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente Nasry Asfura reafirmó este martes que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continuará siendo patrimonio del pueblo hondureño y aseguró que las reformas impulsadas por su administración tienen como único objetivo rescatar, fortalecer y garantizar la sostenibilidad de la estatal eléctrica. En ese sentido, exhortó a los 128 diputados del Congreso Nacional para que respalden las reformas del sector energético. El mandatario fue enfático en descartar cualquier intención de privatizar la empresa estatal.

Esa palabra (privatización) no existe. La ENEE es de los hondureños, de cada uno de nosotros, y así va a seguir siendo. Y por eso es que estamos tomando medidas importantes, porque debemos conservarla. No podemos seguir desangrando; hay que detener esa hemorragia que tiene la ENEE y la única manera es tomando decisiones serias para poderla conservar y que siga siendo de nosotros. Estas decisiones que estamos tomando son para que siga siendo nuestra, para fortalecerla y poder decir sí se puede”, recalcó el mandatario. Asfura explicó que el rescate de la ENEE es una condición indispensable para garantizar el desarrollo del país, al advertir que las pérdidas que enfrenta la empresa limitan la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias.

“Si no arreglamos la ENEE, no hay forma de sacar adelante a Honduras. Estamos perdiendo mil millones de lempiras mensuales, eso es aparte de los 283 millones que el Gobierno otorga como aporte al consumo de energía nacional. Pueblo de Honduras, por favor, escúchenme; si no nos ordenamos, no va a haber manera de que tengamos un futuro claro. Les pido a los diputados que nos den ese voto de confianza para poder cambiar a Honduras”, expresó Asfura. El gobernante reiteró que la estatal eléctrica seguirá perteneciendo a todos los hondureños y señaló que las medidas planteadas buscan precisamente preservar ese patrimonio nacional. Asimismo, reconoció que la recuperación de la empresa no será inmediata, pero aseguró que las reformas representan el primer paso para poner fin a décadas de deterioro financiero y administrativo.