Carnes y verduras registran alzas para este fin de semana en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Nuevos aumentos en productos de la canasta básica presionan el presupuesto de los consumidores en el Distrito Central. Esta semana, cinco verduras registraron incrementos que acumulan 30 lempiras en la Feria del Agricultor y el Artesano.
Las legumbres y verduras se mantienen entre los productos con mayores variaciones de precio en los últimos meses, en un contexto marcado, por las condiciones climáticas que afectan la producción agrícola en Honduras.
De los 56 productos entre legumbres y frutas ofrecidos en la feria, 39 mantienen sus precios estables en comparación con la semana anterior, de acuerdo con el análisis de EL HERALDO.
Entre las verduras que registraron aumentos destaca la cebolla roja, cuyo precio pasó de 27 a 30 lempiras por libra, para un incremento de tres lempiras. El mazo, tanto grande como mediano, aumentó cinco lempiras.
El repollo registró un incremento de cinco lempiras por unidad en los tamaños grande y mediano. El plátano macho se cotiza a 11 lempiras por unidad, un lempira más que la semana anterior.
Impacto de la inflación en el país
De acuerdo con los datos del Banco Central de Honduras (BCH), la inflación mensual en el Distrito Central fue de 0.21 % al cierre de julio. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron 0.83 % a esa variación.
Las verduras aportaron 0.045 puntos porcentuales a la inflación, con aumentos destacados en productos como papa, brócoli, cebolla, chile dulce y pataste, según los datos citados en el texto original.
El transcurso de julio y comienzo de agosto del 2026, muestra un condicionante en común, los productos del campo se ven más afectados, debido al fenómeno del Super Niño que golpea la producción nacional y mantiene en incertidumbre al sector agricultor del país, por causa de la sequía, se registra pérdidas de cosechas y ganado.
En cuanto a las carnes de res, algunos productos también registraron aumentos. El bistec de res, la carne molida y el estofado subieron dos lempiras por libra, mientras que la costilla aumentó cuatro, para un incremento acumulado de 10 lempiras entre los productos señalados.
Granos básicos estables
Otros alimentos de consumo habitual mantienen precios estables en la Feria del Agricultor y el Artesano. La medida de frijol rojo se cotiza a L80, mientras que el frijol rosado tiene un precio de L116.
En el mercado Zonal Belén, la medida de frijol negro producido en Siguatepeque se cotiza a L120. El frijol rosado producido en Oropolí, El Paraíso, también tiene un precio de L120, al igual que el grano importado de Nicaragua.
El maíz amarillo procedente de Estados Unidos registró una rebaja de L10 y se cotiza a L32 por medida. En contraste, el mismo grano producido en Olancho tiene un precio de L42, según datos del Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH).
Por su parte, el cartón de 30 huevos se cotiza entre 84 y 104 lempiras, según el tamaño.