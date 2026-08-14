Carnes y verduras registran alzas para este fin de semana en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Nuevos aumentos en productos de la canasta básica presionan el presupuesto de los consumidores en el Distrito Central. Esta semana, cinco verduras registraron incrementos que acumulan 30 lempiras en la Feria del Agricultor y el Artesano.

Las legumbres y verduras se mantienen entre los productos con mayores variaciones de precio en los últimos meses, en un contexto marcado, por las condiciones climáticas que afectan la producción agrícola en Honduras.

De los 56 productos entre legumbres y frutas ofrecidos en la feria, 39 mantienen sus precios estables en comparación con la semana anterior, de acuerdo con el análisis de EL HERALDO.

Entre las verduras que registraron aumentos destaca la cebolla roja, cuyo precio pasó de 27 a 30 lempiras por libra, para un incremento de tres lempiras. El mazo, tanto grande como mediano, aumentó cinco lempiras.

El repollo registró un incremento de cinco lempiras por unidad en los tamaños grande y mediano. El plátano macho se cotiza a 11 lempiras por unidad, un lempira más que la semana anterior.