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Waleska Méndez: la amazona de Santa Bárbara que cabalga hacia la corona

Mercadóloga de profesión, madre y amazona con más de una década de trayectoria en el mundo ecuestre, la joven originaria de San José de Colinas busca convertirse en la sucesora de Alejandra Fuentes

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 15:04
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Entre montañas de café y tradiciones que se heredan como reliquias, Santa Bárbara ha encontrado en Waleska Méndez a su nueva embajadora rumbo al certamen nacional.

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Originaria de San José de Colinas, "Wally" —como la conocen quienes la quieren— no llega al escenario nacional como una desconocida. Llega como la mujer que durante más de una década ha compartido su vida con los caballos, primero como pasión de infancia y hoy como oficio del alma.

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Antes que reina, Wally es mercadóloga de profesión.

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Es además voz activa de Equinos de Honduras, organización sin fines de lucro dedicada a proteger a los caballos de trabajo del país, una causa que ha llevado a las aulas rurales, sembrando en la niñez el respeto hacia estos animales.

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Y es, sobre todo, madre. Una madre que ha convertido a su hijo en la brújula de cada meta que se propone. "Una amazona que aprende a dominar sus miedos"

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En sus propias palabras, la candidata redefine el término que la acompaña desde hace años: "Una amazona es una mujer que aprende a dominar sus miedos, que cae, se levanta y nunca deja de avanzar."

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Con esa idea como estandarte, Wally ha construido un discurso que trasciende la estética del certamen. Ella misma lo resume así, al describir el sentido que le da a su participación.

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"Mi participación es más que una corona: es la oportunidad de representar a las mujeres que nunca se rinden."

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Su mensaje de presentación oficial, compartido a través de las redes de Miss Universe Santa Bárbara, se convirtió rápidamente en manifiesto.

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En él, la candidata sostiene que la verdadera fuerza femenina no reside en la ausencia de tropiezos, sino en la capacidad de transformarlos en impulso —una idea que ha resonado entre sus más de diez mil seguidores en Instagram y que la ha posicionado, según los primeros comentarios del público, entre las favoritas del certamen departamental.

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Su compromiso con el bienestar no se limita al discurso. Wally ha demostrado también su disciplina física, incluyendo su participación en carreras populares donde recorrió varios kilómetros, reafirmando que su candidatura se sostiene sobre algo más que la belleza: se sostiene sobre la constancia.

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Lejos de reducir su proyecto a una aspiración personal, Waleska ha insistido en que su camino representa a un colectivo, a las madres que luchan, a las jóvenes que sueñan y a las mujeres que, día a día, sostienen sus vidas con resiliencia.

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Así lo expresó al agradecer a quienes han impulsado su candidatura, dedicando el logro a cada mujer que trabaja "con dedicación y resiliencia para salir adelante".

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La ganadora del Miss Honduras Universo 2026 heredará la banda que hoy porta Alejandra Fuentes, coronada en julio de 2025 en San Pedro Sula.

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El certamen internacional se celebrará en noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico, en su edición número 75 —la llamada "edición de diamante"— y Santa Bárbara ya tiene puesta la mirada en que sea Wally quien porte su nombre hasta ese escenario.

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Entre riendas, votos y un People's Choice que promete definir tramos importantes de la contienda, Waleska Méndez avanza con el mismo paso firme que ha aprendido en cada monta, sin prisa, pero sin pausa, convencida de que toda amazona que se levanta, tarde o temprano, llega a la meta.

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