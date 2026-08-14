Ninel Conde habla "Sin filtro" sobre el estigma y la polémica de las cirugías

La actriz mexicana Ninel Conde, conocida como "el bombón asesino" y por sus polémicas, estrena este viernes su reality 'Sin filtro', en el que promete mostrarse más vulnerable que nunca.
La cantante cuenta qué hay detrás de los escándalos que la han convertido en una de las celebridades más reconocidas de la prensa rosa de México, incluyendo sus procedimientos estéticos.
El reality 'Sin filtro', muestra el lado más vulnerable de la cantante y combate el estigma de las cirugías y procedimientos estéticos que afrontan las mujeres.
"Siempre me han puesto ese eslogan de 'ay, las cirugías' y 'Ninel Conde, las operaciones', cuenta Ninel Conde.
En 2006 popularizó en México una versión de la canción argentina 'Bombón asesino', que después adoptó como sobrenombre.
Ninel, famosa por programas como 'Rebelde', 'El señor de los cielos' y 'La casa de los famosos', lanza una docuserie en la plataforma ViX Premium.
La cantante derriba los tabúes de las cirugías estéticas, pues incluso en 2025 se sometió a una queratopigmentación, un procedimiento para cambiar el color de los ojos.
"Las mujeres somos un poquito más juzgadas, un poco más duramente juzgadas. A veces a los hombres se les permiten ciertos errores, se les permiten ciertas cosas que a lo mejor a una mujer no", Ninel Conde.
Ninel Conde, famosa por programas como 'Rebelde', 'El señor de los cielos' y 'La casa de los famosos', lanza una docuserie en la plataforma ViX Premium.
La artista, de 49 años, confiesa que "en su momento, por supuesto", le costó afrontar las críticas de la prensa porque "a nadie le gusta el juicio. En esta imagen con la cantante colombiana Karol G.
En el programa de TelevisaUnivision el público verá "a la mujer, la esposa, la empresaria, la amiga, todo lo que no se ve frente a una cámara normalmente, ni siquiera en redes sociales porque es una parte muy personal", explicó Ninel.