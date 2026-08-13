Cristian Castro demuestra que nunca es tarde: se gradúa de preparatoria a los 51 años

A sus 51 años de edad, el cantante Cristian Castro demostró que nunca es tarde para cumplir una meta: este miércoles 12 de agosto recibió su diploma de bachillerato, conocido como preparatoria en México.
El cantante mexicano celebró este logro personal a los 51 años. Recibió su diploma durante una ceremonia organizada por PrepaW, institución donde concluyó sus estudios de preparatoria después de más de dos años de esfuerzo.
El cantante,compositos y actor se graduó con honores. Para la ceremonia lució una toga negra y un cintillo anaranjado. El intérprete de “Azul” decidió retomar sus estudios en la adultez, luego de que en su juventud no los terminara por dedicarse de lleno a la música.
Hace dos meses y medio, el cantante decidió optar por el modelo de “educación flexible”, que le permitió tomar clases presenciales cuando se encontraba en México y continuar sus estudios en línea cuando estaba en el extranjero.
Esta modalidad le permitió a Cristian Castro retomar sus estudios sin descuidar su carrera artística. El modelo de educación flexible resulta una alternativa para las personas que deben equilibrar sus compromisos profesionales con su formación académica.
Para el cantante, este logro representa mucho más que la obtención de un diploma, pues también se ha convertido en un ejemplo de superación y perseverancia para quienes desean retomar sus estudios sin importar la edad.
En redes sociales y medios de comunicación, la noticia se ha viralizado, ya que el cantante fue captado en varios videos y fotografías visiblemente feliz durante la ceremonia de graduación.
Cristian Castro es uno de los cantantes mexicanos más reconocidos de las últimas décadas. Nació el 8 de diciembre de 1974 en Ciudad de México y es hijo de los actores Manuel “El Loco” Valdés y Verónica Castro. Desde muy joven estuvo ligado al mundo del espectáculo y posteriormente construyó una exitosa carrera musical.
A lo largo de su trayectoria, Cristian Castro se ha destacado principalmente por sus interpretaciones de baladas y canciones románticas.
Entre sus temas más conocidos se encuentran “Azul”, “Por amarte así”, “Lloviendo estrellas” y “No podrás”, canciones que lo llevaron a conquistar al público de México y otros países de Latinoamérica.