Así fue la premier nacional de "Eva", la coproducción entre Honduras y Colombia que ya está en cines

Invitados, cineastas y creadores de contenido colmaron la sala en la premier nacional de "Eva".
William Reyes, director de "Eva", durante la premier de su ópera prima en Tegucigalpa.
Parte del elenco de "Eva" acompañó a William Reyes en el estreno nacional de la película.
La noche del miércoles, Tegucigalpa fue escenario de un momento que Reyes había imaginado durante años: ver "Eva" en pantalla hondureña.
El elenco de "Eva", encabezado por Endry Cardeño, Jancel Aguilar y Dennis Mencía, se dio cita en la premier nacional.
Cinéfilos, productores y amigos del ecosistema artístico nacional asistieron a un debut llamado a ser hito del cine hondureño.
William Reyes habló ante el público sobre el carácter colectivo del cine: "en el cine somos todos, pero cada uno pone su parte".
La premier de "Eva" reunió a figuras del cine y la cultura hondureña, en una noche que corona casi una década de trabajo.
La sala se llenó para presenciar el estreno de "Eva", la primera coproducción entre Honduras y Colombia.
"Eva" acumula un extenso periplo internacional, con premios en Roma y La Habana, y selecciones en festivales de India, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Uruguay y Chicago, antes de su estreno comercial en Honduras.
Metrocinemas acogió la primera proyección de este drama en Honduras.