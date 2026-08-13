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Así fue la premier nacional de "Eva", la coproducción entre Honduras y Colombia que ya está en cines

Invitados, cineastas, productores y amigos del ecosistema artístico nacional colmaron la sala en la premier de "Eva", ópera prima de William Reyes, disponible ya en cines

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 10:30
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Invitados, cineastas y creadores de contenido colmaron la sala en la premier nacional de "Eva".

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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William Reyes, director de "Eva", durante la premier de su ópera prima en Tegucigalpa.

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Parte del elenco de "Eva" acompañó a William Reyes en el estreno nacional de la película.

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La noche del miércoles, Tegucigalpa fue escenario de un momento que Reyes había imaginado durante años: ver "Eva" en pantalla hondureña.

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El elenco de "Eva", encabezado por Endry Cardeño, Jancel Aguilar y Dennis Mencía, se dio cita en la premier nacional.

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Cinéfilos, productores y amigos del ecosistema artístico nacional asistieron a un debut llamado a ser hito del cine hondureño.

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William Reyes habló ante el público sobre el carácter colectivo del cine: "en el cine somos todos, pero cada uno pone su parte".

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La premier de "Eva" reunió a figuras del cine y la cultura hondureña, en una noche que corona casi una década de trabajo.

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La sala se llenó para presenciar el estreno de "Eva", la primera coproducción entre Honduras y Colombia.

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"Eva" acumula un extenso periplo internacional, con premios en Roma y La Habana, y selecciones en festivales de India, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Uruguay y Chicago, antes de su estreno comercial en Honduras.

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Metrocinemas acogió la primera proyección de este drama en Honduras.

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