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La hija de Cindy Crawford habla sobre sus trastornos alimentarios

La actriz se refirió a los comentarios sobre su cuerpo ya la comparación constante con su madre, Cindy Crawford

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 14:23
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La actriz Kaia Gerber habló sobre sus problemas de alimentación y la presión estética que rodea a la industria del entretenimiento, en una entrevista concedida a Vogue para su portada de septiembre.

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"He tenido trastornos alimentarios en mi vida. La gente me dice 'te ves terrible', y eso no hace que una piense 'ah, bien, entonces voy a superar esta enfermedad mental'", relató el intérprete de "Shards".

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"La negatividad nunca ha salvado la vida de nadie."

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Gerber, de 24 años, señaló que atraviesa un momento particular en la industria marcado por cuerpos extremadamente delgados.

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"Estamos claramente en uno de esos ciclos en los que la gente es muy, muy, muy delgada. Como alguien que ha sido delgada la mayor parte de su vida, siempre me han comparado con mi madre, como diciendo, '¿qué le pasó a Kaia?'", explicó.

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La actriz también se refirió a la comparación constante con su madre, la supermodelo Cindy Crawford. "Estoy tan celosa del cuerpo de mi madre. Me habría encantado nacer con pecho y trasero. La gente siempre ha comentado sobre mi cuerpo, lo cual es difícil porque no siempre estoy lista para opinar sobre el mío", añadió.

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A principios de este mes, la también modelo había señalado en una entrevista con Yahoo Entertainment que no se consideraba parecida a Crawford. "Es un honor cuando la gente me dice que me parezco a mi madre. Desearía parecerme. Creo que ni en mis mejores días me acerco", afirmó, para luego destacar lo que significa para ella ser comparada con la modelo de los años ochenta. "Creo que ella es la mujer más hermosa por dentro y por fuera. Y si de alguna manera le recuerdo a alguien a ella, es simplemente el cumplido más grande".

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Gerber, hija del también modelo Rande Gerber, comenzó su carrera en el modelaje a los diez años. En 2024 había reconocido que su condición de "nepo baby" impulsó su trayectoria profesional, y valoró contar con el respaldo de sus padres en el sector.

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