La hija de Cindy Crawford habla sobre sus trastornos alimentarios

A principios de este mes, la también modelo había señalado en una entrevista con Yahoo Entertainment que no se consideraba parecida a Crawford. "Es un honor cuando la gente me dice que me parezco a mi madre. Desearía parecerme. Creo que ni en mis mejores días me acerco", afirmó, para luego destacar lo que significa para ella ser comparada con la modelo de los años ochenta. "Creo que ella es la mujer más hermosa por dentro y por fuera. Y si de alguna manera le recuerdo a alguien a ella, es simplemente el cumplido más grande".