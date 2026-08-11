Stephanie Guifarro, la enfermera y actriz que busca ser Miss Honduras Universo 2026

Stephanie Guifarro combina dos oficios que rara vez comparten agenda: la enfermería y la actuación. A sus 36 años se convirtió en la representante de los hondureños en el exterior dentro del certamen Miss Honduras Universo, bajo la banda Comunidad USA.
Nacida en Catacamas, Olancho, Guifarro emigró a Estados Unidos en 2012 en busca de nuevas oportunidades.
Allí cursó estudios en artes y enfermería, disciplina en la que se graduó con excelencia académica. Con el tiempo sumó otra faceta a su perfil profesional, la de inversionista en bienes raíces.
Su carrera actoral avanzó de manera paralela.
Bilingüe en inglés y español, ha participado en comerciales y producciones televisivas, un terreno que decidió profundizar al matricularse en estudios de Multimedia con enfoque en cine, un campo donde busca explorar la narrativa audiovisual tanto frente como detrás de cámaras.
La faceta de servicio ocupa un lugar central en su historia. Guifarro ha impulsado iniciativas de apoyo para familias de escasos recursos en Olancho, su departamento natal, un trabajo que describe como una extensión natural de su vocación como enfermera.
Para Guifarro, la corona representa una plataforma para ampliar el alcance de sus proyectos comunitarios.
Antes de convertirse en Miss Comunidad USA, la olanchana representó el departamento de Santa Bárbara en Miss Honduras Universo 2025, edición en la que no continuó hasta la etapa final.
La gran gala final del Miss Honduras Universo 2026 se realizará el próximo 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula.
Allí se se conocerá a la nueva soberana nacional que representará al país en el certamen internacional Miss Universo, en Puerto Rico.
La gala final del certamen mundial está fijada para el 24 de noviembre de 2026.