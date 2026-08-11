El asesinato del rapero Tupac Shakur llega a juicio tres décadas después del crimen

A lo largo del juicio los fiscales prevén llamar a declarar entre 35 y 45 testigos. La lista incluye a Marion 'Suge' Knight, quien actualmente cumple una condena por homicidio voluntario en un atropello; Oscar Goodman, el alcalde de Las Vegas de 1999 a 2011; el republicano Joe Lombardo, quien era agente del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas cuando ocurrió el asesinato; y Reggie Wright Jr., exjefe de seguridad de Death Row Records.