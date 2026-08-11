El asesinato del rapero Tupac Shakur llega a juicio tres décadas después del crimen

El juicio contra Duane 'Keffe D' Davis, acusado de organizar el asesinato de Tupac Shakur en 1996, comenzó este lunes 10 de agosto en el condado de Clark, Nevada, en un proceso que busca arrojar luz sobre uno de los crímenes más enigmáticos de la historia de la música en EE UU.
Davis, de 63 años, enfrenta un cargo de asesinato con arma mortal con la intención de promover, facilitar o ayudar a una banda criminal en la muerte de Shakur.
El hombre fue declaró inocente en noviembre de 2023, y ha permanecido en custodia con una fianza de 750,000 dólares desde su arresto.
El rapero estadounidense, erigido como el máximo exponente de la Costa Oeste de EE UU, murió en un hospital de Las Vegas el 13 de septiembre de 1996, seis días después de recibir cuatro disparos mientras viajaba en un coche con su amigo y fundador del sello Death Row, Marion 'Suge' Knight.
Keefe D confirmó hace años en sus memorias que era pasajero del Cadillac blanco que disparó contra Shakur desde un vehículo en marcha, cuando era líder de la pandilla South Side Compton Crips, con sede en California.
El juicio no necesariamente resolverá quién disparó contra Shakur. La Fiscalía no acusa a Davis de haber apretado el gatillo, sino de haber participado en la organización del ataque, de conseguir el arma utilizada en el asesinato y realizar llamadas que, según los fiscales, desencadenaron el crimen.
A lo largo del juicio los fiscales prevén llamar a declarar entre 35 y 45 testigos. La lista incluye a Marion 'Suge' Knight, quien actualmente cumple una condena por homicidio voluntario en un atropello; Oscar Goodman, el alcalde de Las Vegas de 1999 a 2011; el republicano Joe Lombardo, quien era agente del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas cuando ocurrió el asesinato; y Reggie Wright Jr., exjefe de seguridad de Death Row Records.
También figuran varios familiares de Shakur, directores y productores de documentales sobre el asesinato del rapero. No obstante, su inclusión en la lista no significa necesariamente que vayan a declarar durante el juicio.
En sus inicios, el asesinato de Shakur fue visto como el desenlace de la violenta rivalidad que enfrentó a los principales sellos y figuras del hip-hop de las costas Este y Oeste de Estados Unidos.
Shakur, una de las principales estrellas de Death Row Records, mantenía un enfrentamiento público con varios artistas vinculados a Bad Boy Records, entre ellos The Notorious B.I.G., en un conflicto que trascendió la música y alimentó una escalada de tensiones entre ambos bandos.