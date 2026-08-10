Tom Holland, el actor más rentable de todo Hollywood en 2026

Spider-Man Brand New Day acumuló 932 millones de dólares en su primer fin de semana en salas de todo el mundo, la mayor apertura global para una película de superhéroes después de Avengers Endgame. El estreno, con Tom Holland de vuelta bajo la máscara del trepamuros, llegó apenas dos semanas después de que "La odisea", el drama épico de Christopher Nolan, superara los 900 millones de dólares en su recorrido mundial. Ambas producciones comparten protagonista, y esa coincidencia ha bastado para situar al actor británico en el centro de las cuentas de Hollywood este verano.
La cinta de Marvel y Sony, dirigida por Destin Daniel Cretton, abrió con 360 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, la mejor apertura doméstica registrada por una película, por encima incluso de la que logró Avengers Endgame en 2019.
En apenas seis días alcanzó los mil millones de dólares en taquilla global, la segunda cinta más rápida en llegar a esa cifra, solo detrás del propio Endgame, según información de Variety. Para el 9 de agosto, Deadline reportaba que el filme ya rozaba los 1,670 millones de dólares en todo el mundo.
Del otro lado del calendario está "La odisea", donde Holland comparte cartel con Matt Damon, Zendaya y Anne Hathaway.
La adaptación del poema homérico llegó a 1,100 millones de dólares en recaudación mundial, la cifra más alta jamás alcanzada por una película de Nolan, y su paso por salas Imax generó 289 millones de dólares, otro récord para ese formato, de acuerdo con cifras publicadas por Variety.
La suma de ambos estrenos empuja el total de Holland en 2026 hasta cerca de 1,800 millones de dólares en taquilla, según estimaciones de Forbes recogidas por la prensa especializada, lo que lo coloca junto a Zendaya, su pareja y coprotagonista en varias de estas cintas, como el dúo con mayor recaudación conjunta del año.
El repunte también reordena su lugar histórico. Holland había arrancado el año en el puesto 14 del listado de actores con mayor recaudación acumulada en toda su carrera, con 9,900 millones de dólares, a 1,500 millones de distancia del puesto 11 que ocupa Dwayne Johnson.
Con el impulso reciente, su total podría acercarse a los 13,000 millones, una cifra que lo pondría a tiro de entrar entre los 10 primeros de ese ranking histórico, encabezado por nombres como Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. y Zoe Saldaña.
El camino de Holland hasta este punto empezó lejos de los estudios de Hollywood. El actor, nacido en Londres en 1996, se formó como bailarín y debutó sobre un escenario del West End en el musical "Billy Elliot" antes de dar el salto al cine con "Lo imposible".
Marvel lo fichó para interpretar a Peter Parker en 2016, y desde entonces su presencia comercial ha crecido de forma sostenida hasta llegar a este verano, en el que Forbes estima su patrimonio en unos 25 millones de dólares, según reportó la revista Parade.
Con Avengers Doomsday en el horizonte para finales de año y sin fecha confirmada aún para su regreso al universo Marvel en esa cinta, cualquier aparición adicional podría volver a mover estos números antes de que termine 2026.