Tom Holland, el actor más rentable de todo Hollywood en 2026

Spider-Man Brand New Day acumuló 932 millones de dólares en su primer fin de semana en salas de todo el mundo, la mayor apertura global para una película de superhéroes después de Avengers Endgame. El estreno, con Tom Holland de vuelta bajo la máscara del trepamuros, llegó apenas dos semanas después de que "La odisea", el drama épico de Christopher Nolan, superara los 900 millones de dólares en su recorrido mundial. Ambas producciones comparten protagonista, y esa coincidencia ha bastado para situar al actor británico en el centro de las cuentas de Hollywood este verano.