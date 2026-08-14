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Cristiano Ronaldo blinda su fortuna: El contrato que firmó Georgina previo a casarse con el futbolista

El supuesto acuerdo demostraría que ambos han buscado establecer desde hace años mecanismos para proteger su patrimonio

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 13:13
Cristiano Ronaldo blinda su fortuna: El contrato que firmó Georgina previo a casarse con el futbolista
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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vuelven a estar en el centro de la atención tras conocerse nuevos detalles sobre el acuerdo prematrimonial que habría establecido la pareja para proteger su patrimonio.

 Fotos: Cortesía.
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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvieron a acaparar titulares después de que trascendieran detalles de su supuesto acuerdo prematrimonial.
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La información señala que la pareja habría establecido una serie de condiciones para proteger su patrimonio en caso de una eventual separación.
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Entre los puntos que más han llamado la atención aparece una posible pensión vitalicia para Georgina Rodríguez.
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De acuerdo con los reportes, la influencer recibiría alrededor de 100.000 euros mensuales si la relación llegara a su fin.
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El acuerdo también contemplaría importantes disposiciones relacionadas con los bienes adquiridos durante la relación.
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Uno de los aspectos más destacados sería la vivienda familiar que la pareja posee en la exclusiva zona de La Finca, en Madrid.
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Según las versiones difundidas, la mansión podría quedar en manos de Georgina Rodríguez tras una eventual ruptura.
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Las condiciones del documento habrían comenzado a plantearse años atrás, cuando la relación entre ambos daba sus primeros pasos.
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La protección del bienestar de sus hijos habría sido uno de los principales motivos para establecer estas reglas con anticipación.
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De esta manera, la pareja buscaría evitar posibles conflictos legales que pudieran afectar a su familia.
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El supuesto convenio también refleja la enorme dimensión económica que rodea al delantero portugués.
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Cristiano Ronaldo ha construido un imperio empresarial y publicitario que va mucho más allá de sus ingresos como futbolista.
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Georgina, por su parte, también ha desarrollado una carrera propia como modelo, empresaria e influencer internacional.
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Su protagonismo en redes sociales y en su serie de televisión le ha permitido consolidar una importante fuente de ingresos.
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Más allá de las cifras, el supuesto acuerdo demostraría que ambos han buscado establecer desde hace años mecanismos para proteger su patrimonio y el futuro de su familia.
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