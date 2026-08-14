Cristiano Ronaldo blinda su fortuna: El contrato que firmó Georgina previo a casarse con el futbolista

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vuelven a estar en el centro de la atención tras conocerse nuevos detalles sobre el acuerdo prematrimonial que habría establecido la pareja para proteger su patrimonio.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvieron a acaparar titulares después de que trascendieran detalles de su supuesto acuerdo prematrimonial.
La información señala que la pareja habría establecido una serie de condiciones para proteger su patrimonio en caso de una eventual separación.
Entre los puntos que más han llamado la atención aparece una posible pensión vitalicia para Georgina Rodríguez.
De acuerdo con los reportes, la influencer recibiría alrededor de 100.000 euros mensuales si la relación llegara a su fin.
El acuerdo también contemplaría importantes disposiciones relacionadas con los bienes adquiridos durante la relación.
Uno de los aspectos más destacados sería la vivienda familiar que la pareja posee en la exclusiva zona de La Finca, en Madrid.
Según las versiones difundidas, la mansión podría quedar en manos de Georgina Rodríguez tras una eventual ruptura.
Las condiciones del documento habrían comenzado a plantearse años atrás, cuando la relación entre ambos daba sus primeros pasos.
La protección del bienestar de sus hijos habría sido uno de los principales motivos para establecer estas reglas con anticipación.
De esta manera, la pareja buscaría evitar posibles conflictos legales que pudieran afectar a su familia.
El supuesto convenio también refleja la enorme dimensión económica que rodea al delantero portugués.
Cristiano Ronaldo ha construido un imperio empresarial y publicitario que va mucho más allá de sus ingresos como futbolista.
Georgina, por su parte, también ha desarrollado una carrera propia como modelo, empresaria e influencer internacional.
Su protagonismo en redes sociales y en su serie de televisión le ha permitido consolidar una importante fuente de ingresos.
Más allá de las cifras, el supuesto acuerdo demostraría que ambos han buscado establecer desde hace años mecanismos para proteger su patrimonio y el futuro de su familia.