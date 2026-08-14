Mercado de fichajes: Barcelona acerca a Rodri, revés con Julián Álvarez y figura del Mundial sorprende

Breel Embolo podría continuar su carrera en Estados Unidos. Santi Aouna informa que el delantero suizo está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Atlanta United. El club de la MLS buscaba un atacante y anteriormente había valorado otras alternativas, entre ellas Darwin Núñez. Embolo, de 29 años, llega después de un Mundial en el que registró dos goles y dos asistencias y fue uno de los protagonistas del partido frente a Argentina.