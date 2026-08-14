Mercado de fichajes: Barcelona acerca a Rodri, revés con Julián Álvarez y figura del Mundial sorprende

Barcelona sigue presionando por tres jugadores y PSG sorprende. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Martinelli no contempla una salida al Galatasaray. El entorno del atacante brasileño ya habría trasladado al Arsenal que el futbolista no tiene intención de cambiar Londres por Turquía. El conjunto dirigido por Mikel Arteta recibió una propuesta cercana a los 45 millones de euros y estaba dispuesto a estudiar una negociación si los turcos mejoraban las condiciones, pero la postura del jugador dificulta la operación.
El Chelsea también vive horas de incertidumbre alrededor de Enzo Fernández. El plazo que el conjunto londinense había establecido para que el Manchester City presentara una oferta por el centrocampista argentino ya terminó y, según Ben Jacobs, los ‘citizens’ no han enviado ninguna propuesta.
El Villarreal tiene entre sus objetivos recuperar a Yéremy Pino. Matteo Moretto señala que el conjunto castellonense analiza seriamente la posibilidad de volver a contar con el atacante canario. La operación no será sencilla, principalmente porque el Crystal Palace pagó alrededor de 30 millones de euros por el futbolista el pasado verano.
Héctor Fort también aparece en el radar de varios equipos. El lateral derecho, que la pasada campaña jugó cedido en el Elche, podría abandonar definitivamente el Barcelona durante este mercado. Entre sus pretendientes figura el Borussia Dortmund, que ya habría mantenido contactos para conocer las condiciones de una posible operación por el defensor español de 20 años.
El Borussia Dortmund ha fijado alrededor de 20 millones de euros como punto de partida para negociar por Fábio Silva. El delantero portugués ha despertado el interés de Villarreal, Real Sociedad y Betis, clubes que estudian diferentes fórmulas para incorporarlo. Los equipos españoles preferirían una cesión, mientras que la entidad alemana apuesta por una salida definitiva y mantiene unas exigencias económicas que todavía separan a las partes.
La llegada de Ferran Torres al PSG está prácticamente lista. De acuerdo con Matteo Moretto, el atacante viajará a París para completar los últimos pasos de su incorporación al conjunto dirigido por Luis Enrique. De esta manera, llega a su fin uno de los principales culebrones del mercado. El delantero dejará Barcelona por una cantidad cercana a los 55 millones de euros después de convertirse en protagonista con España.
Breel Embolo podría continuar su carrera en Estados Unidos. Santi Aouna informa que el delantero suizo está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Atlanta United. El club de la MLS buscaba un atacante y anteriormente había valorado otras alternativas, entre ellas Darwin Núñez. Embolo, de 29 años, llega después de un Mundial en el que registró dos goles y dos asistencias y fue uno de los protagonistas del partido frente a Argentina.
Fred pone punto final a su etapa en Turquía. El centrocampista brasileño deja el Fenerbahce después de tres temporadas y regresará a su país para jugar con el Atlético Mineiro. El futbolista vuelve así al fútbol brasileño después de sus experiencias europeas con Shakhtar Donetsk, Manchester United y Fenerbahce.
Mika Godts está muy cerca de convertirse en jugador del PSG. Luis Enrique continúa buscando alternativas para fortalecer su ataque y el extremo belga sería uno de los próximos refuerzos. Fabrizio Romano apunta a que existe un principio de acuerdo verbal entre el club parisino y el Ajax por una operación que rondaría los 55 millones de euros.
El futuro de Joao Palhinha ha dado un giro. Según Diego Picó, el Newcastle ha tomado la delantera y habría presentado una propuesta que contempla un traspaso y un contrato de tres temporadas. Esta situación deja al Aston Villa con menos posibilidades de hacerse con el futbolista portugués, que actualmente pertenece al Bayern Múnich.
El mercado también puede provocar movimientos entre Barcelona y Al-Hilal. El conjunto saudí comienza su temporada sin João Cancelo, cuya posible vuelta al Barça continúa pendiente de concretarse. Sin embargo, el equipo árabe también estaría interesado en otro futbolista azulgrana: Marc Casadó. Al-Hilal estaría dispuesto a poner sobre la mesa unos 30 millones de euros para intentar hacerse con el centrocampista.
En el Manchester City tampoco cierran la puerta a una posible salida o permanencia de Rodri. En la rueda de prensa previa al Community Shield, Enzo Maresca fue consultado por la situación del centrocampista español y dejó claro que el mercado todavía puede generar cualquier escenario. El técnico explicó que mientras la ventana permanezca abierta pueden producirse entradas y salidas. Además, reveló que se encontró con Rodri en las instalaciones y que ambos se saludaron afectuosamente, aunque evitó anticipar cuál será el desenlace.
Borja Iglesias también podría recibir propuestas desde Estados Unidos. El delantero del Celta ha sido objeto de contactos por parte de algunos clubes de la MLS, según Matteo Moretto. Por ahora no existe una oferta formal sobre la mesa, aunque la entidad gallega ya conoce el interés que existe por el atacante.
La Juventus tiene prácticamente cerrado el fichaje de Jhon Lucumí. De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, el defensor colombiano podría completar su incorporación al conjunto italiano antes del domingo. El acuerdo se cerraría por unos 20 millones de euros, una cifra inferior a los 30 millones que inicialmente pretendía recibir el Bolonia por el futbolista.
Si Barcelona no consigue concretar el fichaje de Julián Álvarez, Luis Suárez aparece como una alternativa. Fabrizio Romano señala que el delantero colombiano estaría en la lista de opciones del conjunto azulgrana. El atacante llegó al Sporting de Portugal por aproximadamente 23 millones de euros y, después de una campaña espectacular con 38 goles, podría tener nuevamente la oportunidad de jugar en España. Su llegada dependería de que la operación por Álvarez finalmente se frustre.
Mientras tanto, el futuro de Julián Álvarez sigue generando tensión. ESPN informó que el delantero argentino no viajó con el Atlético de Madrid a Francia para disputar el amistoso de pretemporada contra el Olympique de Marsella. El jugador continúa presionando para conseguir su salida, pero la postura del club madrileño permanece firme: el Atlético no contempla vender a su delantero al Barcelona.
El Atlético de Madrid vive el día señalado para Cristian ‘Cuti’ Romero. El defensor argentino ya se encuentra en Madrid para someterse a las pruebas médicas previas a su fichaje. Si todo transcurre con normalidad, será anunciado como nuevo jugador rojiblanco. El central firmaría un contrato hasta 2031 y llegaría procedente de su actual club por una cifra cercana a los 35 millones de euros.