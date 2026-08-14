Barcelona mete presión a Julián Álvarez: El fichaje que llegaría en sustitución del atacante argentino

Barcelona tiene un plan B en caso de no poder cerrar el fichaje de Julián Álvarez. Se revela el nombre del delantero que pidió Hansi Flick.
Luis Javier Suárez Charris, nacido el 2 de diciembre de 1997 en Santa Marta, Colombia, se ha convertido en una de las alternativas que maneja el Barcelona para reforzar su ataque en caso de que finalmente no consiga cerrar el fichaje de Julián Álvarez.
El delantero del Sporting de Portugal, que además posee pasaporte español, figura entre los nombres que más gustan al director deportivo azulgrana, Deco.
El interés por el atacante colombiano fue adelantado por Fabrizio Romano y también ha sido respaldado por medios españoles, que sitúan al futbolista dentro de la lista de candidatos del Barça para su delantera.
Suárez atraviesa actualmente uno de los mejores momentos de su carrera después de firmar una espectacular temporada 2025-26 con el Sporting de Portugal, en la que consiguió 38 goles y ocho asistencias en todas las competiciones.
En la Liga portuguesa disputó 32 encuentros y anotó 28 tantos, mientras que en la Champions League consiguió cinco goles en 12 apariciones, cifras que explican el creciente interés que ha despertado en el mercado europeo.
Su rendimiento fue especialmente importante para el Sporting, al que llegó en 2025 procedente del Almería después de una etapa en la que también defendió los colores del Granada, Olympique de Marsella y otros clubes españoles.
La carrera de Suárez ha sido bastante particular, pues antes de consolidarse en el fútbol de primer nivel pasó por diferentes equipos y experiencias en España, incluyendo sus etapas en Zaragoza y Gimnàstic, además de su vínculo con el Watford.
En el Sporting comenzó a demostrar rápidamente su capacidad goleadora y llegó incluso a firmar su primer triplete con el conjunto portugués en diciembre de 2025, en una goleada 4-0 sobre el Rio Ave, partido en el que además aportó una asistencia.
El colombiano destaca por ser un delantero versátil, capaz de jugar de espaldas al arco, atacar los espacios y participar activamente en la presión, características que encajan con las exigencias del fútbol ofensivo que pretende desarrollar Hansi Flick.
La alternativa de Suárez cobra fuerza mientras el Barcelona continúa intentando resolver la complicada operación por Julián Álvarez, quien sigue siendo la prioridad para reforzar la posición de delantero centro.
Según la información publicada este viernes, el nombre del atacante del Sporting está dentro de la lista de Deco y la posibilidad de avanzar por él podría ganar fuerza si las negociaciones por el argentino continúan estancadas.
Además, reportes procedentes de España señalan que Hansi Flick habría dado su visto bueno a la llegada del colombiano en caso de que el Barça tenga que activar un plan alternativo.
Uno de los grandes atractivos de Suárez para el Barcelona sería su experiencia previa en el fútbol español, además de su conocimiento de LaLiga y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de juego.
A diferencia de Julián Álvarez, cuyo fichaje supondría una operación económica de enorme magnitud, Suárez aparece como una opción considerablemente más accesible para las finanzas azulgranas, aunque las cifras de su posible traspaso difieren según las fuentes.
La Cadena SER informó que el colombiano tiene una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, por lo que cualquier negociación dependería de las condiciones que puedan establecer el Sporting y el Barcelona.
Por ahora, el Barça mantiene a Julián Álvarez como su principal objetivo, pero Luis Suárez empieza a ganar protagonismo como una alternativa de garantías y su impresionante producción goleadora lo coloca entre los delanteros más interesantes que Deco tiene sobre la mesa.