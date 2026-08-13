Bella aficionada de Platense hace picante confesión y revela lista de jugadores que le coquetean

La guapa Escarleth Desiré García abordó sin tapujos diversos detalles de su faceta íntima y su carrera en redes sociales.
Escarleth García volvió a encender las redes con sus confesiones a EL HERALDO. La popular aficionada del Platense habló sin filtros sobre su vida, su inesperada viralidad, los mensajes que ha recibido de futbolistas y hasta reveló que actualmente hay alguien que ocupa un lugar especial en su corazón.
Originaria de Puerto Cortés y con 28 años, Escarleth se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos en las gradas del fútbol hondureño. Su pasión por el Platense, combinada con su carisma y su presencia en los estadios, la llevaron a convertirse en una figura viral en redes sociales.
Todo comenzó cuando unas fotografías suyas durante un partido del conjunto porteño fueron compartidas en Facebook y rápidamente comenzaron a circular por distintas plataformas. Desde entonces, cada aparición de la aficionada en las gradas suele llamar la atención de los aficionados.
Pero detrás de las fotografías y los videos existe una mujer que también ha construido su propio camino como creadora de contenido. Escarleth lleva varios años trabajando en redes sociales, tiene una tienda en línea y sueña con crear una fundación para ayudar a los perros que viven en las calles.
Sin embargo, durante una entrevista dejó varias confesiones que seguramente provocarán comentarios entre sus seguidores. Una de las más llamativas tuvo que ver con los futbolistas que se han acercado a ella después de su salto a la fama.
“Sí, hay jugadores de Europa, de aquí, de Estados Unidos y de la MLS”, confesó Escarleth cuando fue consultada sobre los mensajes que ha recibido.
La pregunta inevitable llegó inmediatamente: ¿hay nombres conocidos entre esos futbolistas? La respuesta de la aficionada fue contundente: prefirió no revelar ninguna identidad.
Incluso reconoció que algunos de ellos tienen pareja, aunque nuevamente decidió guardar silencio para evitar problemas. Según explicó, los mensajes que ha recibido no han llegado al extremo de ser inapropiados, pero sí ha encontrado comentarios y cumplidos de jugadores interesados en llamar su atención.
La situación se vuelve todavía más curiosa porque Escarleth aseguró que ningún futbolista del Platense ha logrado conquistarla. Cuando le preguntaron si existía algún jugador del conjunto porteño con quien tuviera algún tipo de coqueteo, negó rotundamente esa posibilidad.
Pero la sensual aficionada dejó otra pista que seguramente despertará la curiosidad de sus admiradores: su corazón ya tendría dueño.
Aunque no quiso revelar el nombre del afortunado, sí confirmó que existe una persona especial en su vida. La platensista prefirió mantener los detalles de su relación en privado y solamente dejó claro que no está completamente disponible para los pretendientes que puedan aparecer en sus mensajes directos.
"La Colocha" también confesó qué tipo de acercamiento podría conquistarla. Para ella, una buena conversación tiene mucho más valor que un físico atractivo. Incluso aseguró que prefiere una mirada intensa en público antes que un mensaje privado.
Y mientras algunos futbolistas intentan llamar su atención, ella continúa enfocada en su crecimiento como creadora de contenido. Actualmente dedica prácticamente todo su tiempo a las redes sociales y a su tienda en línea.
La hondureña también reveló que ha recibido propuestas para convertirse en presentadora de televisión, aunque tiene muy claro el terreno en el que quiere desarrollarse.
Su sueño es trabajar como presentadora de fútbol, una pasión que la acompaña desde hace muchos años y que incluso estuvo relacionada con su etapa como jugadora.
Escarleth contó que jugó fútbol desde aproximadamente los 12 años, aunque actualmente ya se retiró de la práctica competitiva. Eso sí, dejó claro que abandonar las canchas no significa alejarse del deporte que ama.
Mientras Platense continúe en competencia, seguirá acompañándolo desde las gradas, sin importar el resultado o la categoría en la que juegue.
Su amor por el conjunto porteño es tan grande que incluso aseguró que uno de sus sueños pendientes es ver al Platense campeón. Pero también tiene un deseo internacional: poder asistir algún día a un partido de Lionel Messi.
La influencer además habló sobre las críticas que ha recibido desde que se hizo viral. Reconoció que muchas personas la juzgan únicamente por su apariencia, pero considera que las redes sociales solamente muestran una pequeña parte de quién es realmente.
“Tengo mucho más que dar que solo la apariencia”, explicó al defenderse de quienes creen que su popularidad se debe únicamente a su belleza.
También dejó un mensaje para las mujeres que quieren comenzar en el mundo de la creación de contenido y temen las críticas. Su consejo es sencillo: comenzar, ser constantes y no dejar que las opiniones negativas impidan perseguir los objetivos.
Y para cerrar con broche de oro, llegó una de las preguntas más polémicas de toda la entrevista: ¿cuál es el jugador más guapo de la Selección Nacional de Honduras?
La respuesta de Escarleth fue corta, directa y posiblemente dolorosa para varios seleccionados. “Ninguno”, respondió entre risas.