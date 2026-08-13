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Barra de Motagua se pronuncia tras ser atacada a balazos: Así ocurrieron los hechos

La Revo desmintió categóricamente los rumores de redes sociales que afirmaban que el ataque se debió a una pelea interna de la barra

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 16:32
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Salen a la luz nuevos detalles de la balacera contra aficionados de Motagua. Barra organizada se pronuncia y aclara la situación.

Fotos: Cortesía.
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El partido entre Motagua y Cartaginés finalizó empatado 1-1 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa por la Copa Centroamericana.
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Tras concluir el encuentro deportivo, se registró un grave y alarmante incidente de violencia en las cercanías de la capital.
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Un autobús de color rojo que transportaba a aficionados motagüenses fue atacado a balazos en el bulevar Fuerzas Armadas.
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El tiroteo provocó pánico entre los pasajeros y dejó varias ventanas de la unidad completamente perforadas por los impactos de bala.
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Pese a la gravedad del ataque, los reportes policiales confirmaron que no hubo víctimas mortales que lamentar.
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La persona lesionada fue el chofer del autobús, quien resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a una clínica capitalina.
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Un portavoz del Sistema Nacional de Emergencia 911 señaló que el suceso estuvo a punto de convertirse en una verdadera tragedia.
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Las autoridades reaccionaron rápidamente desplegando un fuerte dispositivo de seguridad en la zona afectada.
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Hasta el momento, las fuerzas del orden desconocen la identidad y el paradero de los responsables de la balacera.
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Ante lo sucedido, la barra oficial "Los Revolucionarios 1928" emitió un comunicado expresando su postura oficial.
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En el documento, la agrupación condenó de manera enérgica cualquier acto de violencia que ponga en peligro la vida humana.
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Aclararon que sus desplazamientos siempre son coordinados de forma ordenada con las autoridades policiales y en comunicación con la otra barra de la ciudad.
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Los barristas también señalaron que han mantenido acercamientos con líderes de la otra afición de Tegucigalpa para fijar límites y prevenir enfrentamientos violentos.
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El el extenso comunicado también hicieron un llamado a los líderes de las aficiones para que asuman con firmeza la responsabilidad de frenar conductas peligrosas.
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Además, expresaron su total solidaridad con el conductor herido y su familia, ofreciendo su apoyo en lo que sea necesario.
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Los Revolucionarios reiteraron que para la barra la vida y la integridad física de las personas están por encima de cualquier rivalidad deportiva.
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Por último, desmintieron categóricamente los rumores de redes sociales que afirmaban que el ataque se debió a una pelea interna de la barra.
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