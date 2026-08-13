Barra de Motagua se pronuncia tras ser atacada a balazos: Así ocurrieron los hechos

Salen a la luz nuevos detalles de la balacera contra aficionados de Motagua. Barra organizada se pronuncia y aclara la situación.
El partido entre Motagua y Cartaginés finalizó empatado 1-1 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa por la Copa Centroamericana.
Tras concluir el encuentro deportivo, se registró un grave y alarmante incidente de violencia en las cercanías de la capital.
Un autobús de color rojo que transportaba a aficionados motagüenses fue atacado a balazos en el bulevar Fuerzas Armadas.
El tiroteo provocó pánico entre los pasajeros y dejó varias ventanas de la unidad completamente perforadas por los impactos de bala.
Pese a la gravedad del ataque, los reportes policiales confirmaron que no hubo víctimas mortales que lamentar.
La persona lesionada fue el chofer del autobús, quien resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a una clínica capitalina.
Un portavoz del Sistema Nacional de Emergencia 911 señaló que el suceso estuvo a punto de convertirse en una verdadera tragedia.
Las autoridades reaccionaron rápidamente desplegando un fuerte dispositivo de seguridad en la zona afectada.
Hasta el momento, las fuerzas del orden desconocen la identidad y el paradero de los responsables de la balacera.
Ante lo sucedido, la barra oficial "Los Revolucionarios 1928" emitió un comunicado expresando su postura oficial.
En el documento, la agrupación condenó de manera enérgica cualquier acto de violencia que ponga en peligro la vida humana.
Aclararon que sus desplazamientos siempre son coordinados de forma ordenada con las autoridades policiales y en comunicación con la otra barra de la ciudad.
Los barristas también señalaron que han mantenido acercamientos con líderes de la otra afición de Tegucigalpa para fijar límites y prevenir enfrentamientos violentos.
El el extenso comunicado también hicieron un llamado a los líderes de las aficiones para que asuman con firmeza la responsabilidad de frenar conductas peligrosas.
Además, expresaron su total solidaridad con el conductor herido y su familia, ofreciendo su apoyo en lo que sea necesario.
Los Revolucionarios reiteraron que para la barra la vida y la integridad física de las personas están por encima de cualquier rivalidad deportiva.
Por último, desmintieron categóricamente los rumores de redes sociales que afirmaban que el ataque se debió a una pelea interna de la barra.