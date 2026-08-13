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Vozinha recibe una de las mejores noticias de su vida: La increíble decisión que tomó FIFA

La FIFA destacó su historia como un ejemplo de perseverancia, ya que comenzó su carrera profesional a los 25 años y demuestra que nunca es demasiado tarde

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 15:25
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Vozinha fue sorprendido de manera espectacular por la FIFA. La noticia que le dieron en las últimas horas al destacado portero.

Fotos: Cortesía.
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Vozinha se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 gracias a sus espectaculares atajadas con Cabo Verde.
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El veterano guardameta también conquistó a los aficionados con su carisma dentro y fuera de la cancha.
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Su destacada actuación provocó un crecimiento impresionante en sus redes sociales.
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En Instagram, pasó de tener cerca de 60 mil seguidores a alcanzar los 30 millones.
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Su repentina popularidad despertó el interés de distintos clubes internacionales.
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Hace una semana, el portero arribó a Chile para incorporarse al Colo Colo.
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El conjunto albo buscaba un arquero experimentado debido a la lesión de Fernando de Paul.
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Las negociaciones avanzaron rápidamente y Vozinha terminó aceptando el desafío de jugar en el fútbol chileno.
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Mientras se prepara para debutar, el africano continúa recibiendo elogios por su actuación en el Mundial.
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Durante el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá, destacó especialmente frente a selecciones como España y Argentina.
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Su llegada también generó repercusión internacional para Colo Colo, que ha visto cómo su nuevo fichaje aparece en numerosos medios.
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Vozinha recibió en las últimas horas una noticia que todo jugador desea recibir. La cuenta oficial del FIFA Museum, donde solo salen las estrellas, le dedicó una publicación al experimentado guardameta.
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FIFA recordó que Vozinha se convirtió en el arquero de mayor edad en mantener su portería imbatida en su debut mundialista.
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A sus 40 años y 12 días, lideró a Cabo Verde en el histórico estreno de la selección africana en una Copa del Mundo.
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La FIFA destacó su historia como un ejemplo de perseverancia, ya que comenzó su carrera profesional a los 25 años y demuestra que nunca es demasiado tarde para perseguir los sueños.
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