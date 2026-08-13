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Giro inesperado con el fichaje de Rodri a Barcelona: Fecha de llegada y millones que pagarían

En Barcelona consideran que las diferencias económicas se han reducido y todavía existe confianza en que las negociaciones lleguen a buen puerto

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 14:33
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El posible fichaje de Rodri por el Barcelona atraviesa un momento clave, aunque las últimas informaciones desde Inglaterra han cambiado el panorama.

 Fotos: Cortesía.
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El Manchester City continúa rechazando las propuestas del conjunto azulgrana porque considera que todavía están por debajo de sus exigencias económicas.
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El club catalán sabe que deberá mejorar su oferta si quiere desbloquear definitivamente la operación.
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Mientras tanto, Rodri mantiene su deseo de regresar a LaLiga y vestir nuevamente la camiseta del Barça.
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Sin embargo, el centrocampista español no tiene intención de enfrentarse al Manchester City para forzar su salida.
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De acuerdo con Sky Sports News, el futbolista habría dejado claro que respetará la decisión de su actual club si no se alcanza un acuerdo.
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En caso de que Barcelona no llegue a la cifra solicitada, Rodri estaría dispuesto a cumplir el año de contrato que todavía tiene vigente en Inglaterra.
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Esta postura demuestra que el jugador pretende abandonar el City, pero sin romper la relación que mantiene con la entidad inglesa.
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Rodri considera que su posible salida debe producirse mediante un acuerdo satisfactorio entre ambos clubes.
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Rodri considera que su posible salida debe producirse mediante un acuerdo satisfactorio entre ambos clubes.
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Si finalmente continúa en Manchester, el internacional español mantendría intacto su compromiso y seguiría trabajando al máximo con el equipo.
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Por otro lado, Sky Sports News también informó que el City habría rechazado una segunda propuesta del Barcelona cercana a los 65 millones de euros.
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La primera oferta azulgrana habría rondado los 45 millones, cantidad que tampoco convenció a la institución inglesa.
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No obstante, el escenario podría cambiar si el Barça eleva nuevamente su propuesta en unos cinco millones de euros.
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En Barcelona consideran que las diferencias económicas se han reducido y todavía existe confianza en que las negociaciones lleguen a buen puerto.
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Por ello, el club catalán pretende seguir negociando para presentar una oferta capaz de convencer definitivamente al Manchester City y concretar el regreso de Rodri a LaLiga.
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