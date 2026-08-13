Giro inesperado con el fichaje de Rodri a Barcelona: Fecha de llegada y millones que pagarían

El posible fichaje de Rodri por el Barcelona atraviesa un momento clave, aunque las últimas informaciones desde Inglaterra han cambiado el panorama.
El Manchester City continúa rechazando las propuestas del conjunto azulgrana porque considera que todavía están por debajo de sus exigencias económicas.
El club catalán sabe que deberá mejorar su oferta si quiere desbloquear definitivamente la operación.
Mientras tanto, Rodri mantiene su deseo de regresar a LaLiga y vestir nuevamente la camiseta del Barça.
Sin embargo, el centrocampista español no tiene intención de enfrentarse al Manchester City para forzar su salida.
De acuerdo con Sky Sports News, el futbolista habría dejado claro que respetará la decisión de su actual club si no se alcanza un acuerdo.
En caso de que Barcelona no llegue a la cifra solicitada, Rodri estaría dispuesto a cumplir el año de contrato que todavía tiene vigente en Inglaterra.
Esta postura demuestra que el jugador pretende abandonar el City, pero sin romper la relación que mantiene con la entidad inglesa.
Rodri considera que su posible salida debe producirse mediante un acuerdo satisfactorio entre ambos clubes.
Si finalmente continúa en Manchester, el internacional español mantendría intacto su compromiso y seguiría trabajando al máximo con el equipo.
Por otro lado, Sky Sports News también informó que el City habría rechazado una segunda propuesta del Barcelona cercana a los 65 millones de euros.
La primera oferta azulgrana habría rondado los 45 millones, cantidad que tampoco convenció a la institución inglesa.
No obstante, el escenario podría cambiar si el Barça eleva nuevamente su propuesta en unos cinco millones de euros.
En Barcelona consideran que las diferencias económicas se han reducido y todavía existe confianza en que las negociaciones lleguen a buen puerto.
Por ello, el club catalán pretende seguir negociando para presentar una oferta capaz de convencer definitivamente al Manchester City y concretar el regreso de Rodri a LaLiga.