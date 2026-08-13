Fichajes: PSG paga millones por crack de Barcelona, Real Madrid cierra fila y futuro de Barcola

Giro inesperado en Real Madrid y Barcelona hace millonaria venta. Así se mueve el mercado de fichajes a nivel internacional.
Uno de los grandes culebrones del mercado de verano ya tendría desenlace. Ferran Torres dejará el Barcelona para convertirse en nuevo jugador del PSG. El club azulgrana percibirá alrededor de 50 millones de euros por el delantero, que viajará próximamente a París para reencontrarse con Luis Enrique.
Javi López, actualmente en la Real Sociedad, está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista de uno de los clubes más importantes de Países Bajos. El acuerdo contempla una cesión con opción de compra. Una vez completada la documentación, el lateral recibirá autorización para viajar y cerrar la operación.
El Getafe también tendría encaminado un refuerzo para su defensa. El colombiano Johan Mojica se incorporará al conjunto madrileño después de poner fin a su etapa en el Mallorca por una cantidad cercana a los 500.000 euros. El lateral firmará para la próxima temporada y podría debutar ante el Alavés.
Mateo Pellegrino dejará el Parma para continuar su carrera bajo las órdenes de Fabio Grosso. El delantero argentino se comprometerá con su nuevo equipo hasta 2031, en una operación que alcanzará los 25 millones de euros.
Tijjani Reijnders está a punto de convertirse en nuevo jugador del Al Qadsiah. El centrocampista neerlandés pondrá rumbo a Arabia Saudí después de que los clubes hayan avanzado en el intercambio de documentos. El Manchester City recibirá unos 61 millones de euros por la operación.
Cuti Romero, cada vez más cerca del Atlético de Madrid. El defensa argentino viajará a Madrid para someterse al reconocimiento médico y avanzar en su incorporación al conjunto dirigido por Diego Simeone. El traspaso se cerraría en 40 millones de euros, incluyendo variables, mientras que el Tottenham conservará un 15% de una futura venta.
Atlético Mineiro llegó a un principio de acuerdo con el Fenerbahçe por el brasileño Fred. La operación tendrá un coste inicial de dos millones de euros, además de otros 500.000 en variables. El futbolista firmará por tres años y medio, con la posibilidad de ampliar el vínculo durante una temporada más.
El Galatasaray habría rechazado una propuesta de 130 millones de euros por Victor Osimhen. De acuerdo con la información de Sky Sport, un intermediario vinculado al Al Hilal trasladó la propuesta de manera verbal, pero el club turco no contempla abrir negociaciones por el delantero nigeriano.
Darwin Núñez también podría cambiar de destino. El delantero uruguayo está siendo relacionado con el fútbol turco, mientras Al Hilal y Trabzonspor avanzan en conversaciones para intentar cerrar su traspaso.
Jérémy Doku seguirá ligado al Manchester City durante varios años. El extremo belga amplió su contrato con el conjunto inglés hasta 2031. Desde su llegada ha disputado 131 encuentros y suma 22 goles con la camiseta del equipo dirigido por Pep Guardiola.
El Real Madrid, por su parte, no contempla incorporar a un nuevo centrocampista salvo que se produzca alguna salida. Según The Athletic, la plantilla ya está completa con 25 jugadores y existe una alternativa para cada posición, por lo que no se considera necesario reforzar esa zona.
Bradley Barcola podría convertirse en uno de los protagonistas del mercado por el elevado valor de una posible operación. El extremo del PSG ha sido vinculado durante las últimas semanas con el Liverpool, aunque el presidente parisino Nasser Al-Khelaifi ya se ha referido a la situación después de la Supercopa de Europa conquistada por el conjunto francés.
El padre de Alexis Mac Allister, Carlos: “Mi hijo se quedará en el Liverpool”. “No hemos discutido ninguna posibilidad de que deje el club este verano”.
El Napoli busca delantero después de la salida de Romelu Lukaku y uno de los nombres que aparece en su agenda es Gabriel Jesus. El conjunto italiano ya mantiene conversaciones con el Arsenal, aunque todavía deberán alcanzarse acuerdos tanto entre los clubes como con el atacante brasileño.
Héctor Fort continúa evaluando las diferentes posibilidades para su futuro. El lateral del Barcelona cuenta con interés de varios equipos de la Bundesliga, entre ellos el Borussia Dortmund. El conjunto azulgrana valora al futbolista en unos 20 millones de euros, aunque también estudiaría una venta por 10 millones manteniendo el 50% de una futura operación.