No se vio en TV: Puesto de baleadas atrasó a Cartaginés y Motagua con poco apoyo de su gente

Estas fueron las imágenes más curiosas durante el Motagua vs Cartaginés por Copa Centroamericana. Puesto de baleadas atrasó al conjunto tico y los azules con poco apoyo de su gente.
Motagua empató 1-1 ante Cartaginés por la tercera fecha de la Copa Centroamericana. Rodrigo de Olivera falló varias claras.
Los azules no podían creer todas las acciones que fallaron frente al marco defendido por Kevin Briceño, arquero que terminó siendo figura.
El gol de Motagua llegó la vía de un autogol, Diego Meses anotó en su propia meta y estableció el 1-1 a los 41 minutos.
En la segunda parte, ya para terminar el juego, Alejandro Reyes pegó una en el poste y no podía creer que habían perdonado tanto.
El gol del Cartaginés de Costa Rica fue anotado por intermedio del mexicano "Tepa" Gonzáles a los 18 minutos, diana marcada de cabeza.
Muy poca afición estuvo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa para apoyar al campeón de Honduras.
Algo que llamó la atención en la previa es que, cuando el bus del Cartaginés llegaba al estadio, no podía avanzar porque un puesto de baleadas los obstruía.
Finalmente el bus del Cartaginés pudo avanzar tras mover el puesto de baleadas que no los dejaba avanzar, algo que llamó la atención de muchos.
Tuvieron que llegar elementos de la Policía Nacional para mover el puesto de baleadas que impedía el avance del bus del Cartaginés.
Finalmente el puesto se movió y el plantel del conjunto costarricense llegó sin mayores atrasos para el duelo.
El tico Jonathan Mpya no pudo ser de la partida por un desgarro, mientras Valerio Marinacci se sigue recuperando de una lesión.