Se roba suspiros en los partidos: ¿Quién es la bella policía que enamora en los estadios?

En Honduras hay bellas mujeres y dentro de la Policía Nacional no es la excepción. ¿Quién es la bella agente que se roba los suspiros en los estadios?
Ella es una joven que es parte de la Policía Nacional. Su nombre es Fernanda Zelaya y se roba corazones dentro y fuera de los estadios.
La agente Zelaya tiene varias fotos en su Instagram dentro del Estadio Nacional de Tegucigalpa, ella está asignada en la capital.
La joven tiene más de 29 mil seguidores en su cuenta de Instagram y aparece como nanda2003_. Ella tiene apenas 23 años.
Fernanda Zelaya es aficionada del fútbol y en el pasado Mundial apoyó a la Selección de Argentina, combinado que perdió la final ante España.
La agente Zelaya es parte de los elementos que asiste al Estadio Nacional cuando hay partido de Liga Nacional, siendo parte de los anillos de seguridad en los juegos.
En sus redes sociales ha mostrado fotos con flores y chocolates, por lo que tendría actualmente pareja.
En su cuenta de Instagram también muestra parte del entrenamiento que ha recibido en la Policía Nacional, entre ellos entrenamiento de tiro.
Todas sus fotos en estadios las tiene en el Nacional de Tegucigalpa, sobre todo en encuentros de la Liga Nacional de Honduras.
Hace unos meses ella tuvo el cabello de este color, pero luego volvió al color negro. Su presencia dentro de la Policía Nacional ha llamado mucho la atención por su belleza.