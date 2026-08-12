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Temblor en Concacaf: México se puede ir a Conmebol y revelan detalles de la operación

Esta posibilidad estaría motivada, entre otros factores, por las diferencias que desde hace años existen entre la FMF y Concacaf

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 16:26
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Revelan en plan de México para salir de Concacaf y la persona que les ayudaría a concretar su objetivo.

Fotos: Cortesía.
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Gianni Infantino atraviesa un momento de fuertes cuestionamientos dentro del futbol internacional después de la última Copa del Mundo y de las polémicas decisiones que han rodeado a la FIFA.
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Sin embargo, el presidente del máximo organismo del futbol mundial todavía conserva aliados importantes, entre ellos la Federación Mexicana de Futbol.
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La FMF, encabezada por Mikel Arriola, ha mantenido públicamente una postura favorable hacia la continuidad de Infantino al frente de la FIFA.
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En los últimos días surgió una versión que apunta a que este respaldo podría estar relacionado con un ambicioso proyecto que beneficiaría directamente al futbol mexicano.
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Según información difundida por el periodista Martín del Palacio, Infantino habría ofrecido respaldar una eventual salida de México de la Concacaf para incorporarse a la Conmebol.
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Esta posibilidad estaría motivada, entre otros factores, por las diferencias que desde hace años existen entre la FMF y la dirigencia de la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.
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La relación se deterioró especialmente después de que las selecciones mexicanas y los clubes de la Liga MX buscaran mayor presencia en las principales competencias sudamericanas.
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Durante varios años, equipos mexicanos participaron en torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, mientras que el Tri también tuvo presencia en la Copa América.
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No obstante, las condiciones cambiaron y México terminó alejándose de esas competiciones, aumentando las diferencias entre la Federación Mexicana y Concacaf.
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Otro elemento que podría influir en los intereses mexicanos es una eventual ampliación de la Copa del Mundo a 64 selecciones si Infantino consigue mantenerse en el cargo.
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Un Mundial con más participantes aumentaría los cupos disponibles para las distintas confederaciones y podría facilitar la clasificación de México si finalmente compitiera dentro de Conmebol.
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En el Mundial de 2026, Sudamérica contó con seis plazas directas y una adicional para el repechaje intercontinental, un escenario mucho más exigente que el que México enfrenta actualmente en Concacaf.
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A esto se suma el interés de México por organizar el Mundial de Clubes de 2029, torneo que todavía no tiene una sede definida y que también es pretendido por otros países.
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La posibilidad de que Infantino impulse la candidatura mexicana para ese campeonato sería otro factor que podría explicar la cercanía entre la FMF y el dirigente suizo.
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El antecedente de Australia, que en 2006 dejó la Confederación de Oceanía para integrarse a la Confederación Asiática, demuestra que un cambio de confederación es posible, aunque en el caso de México por ahora se trata de una versión que no ha sido confirmada oficialmente.
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