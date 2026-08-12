Temblor en Concacaf: México se puede ir a Conmebol y revelan detalles de la operación

Revelan en plan de México para salir de Concacaf y la persona que les ayudaría a concretar su objetivo.
Gianni Infantino atraviesa un momento de fuertes cuestionamientos dentro del futbol internacional después de la última Copa del Mundo y de las polémicas decisiones que han rodeado a la FIFA.
Sin embargo, el presidente del máximo organismo del futbol mundial todavía conserva aliados importantes, entre ellos la Federación Mexicana de Futbol.
La FMF, encabezada por Mikel Arriola, ha mantenido públicamente una postura favorable hacia la continuidad de Infantino al frente de la FIFA.
En los últimos días surgió una versión que apunta a que este respaldo podría estar relacionado con un ambicioso proyecto que beneficiaría directamente al futbol mexicano.
Según información difundida por el periodista Martín del Palacio, Infantino habría ofrecido respaldar una eventual salida de México de la Concacaf para incorporarse a la Conmebol.
Esta posibilidad estaría motivada, entre otros factores, por las diferencias que desde hace años existen entre la FMF y la dirigencia de la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.
La relación se deterioró especialmente después de que las selecciones mexicanas y los clubes de la Liga MX buscaran mayor presencia en las principales competencias sudamericanas.
Durante varios años, equipos mexicanos participaron en torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, mientras que el Tri también tuvo presencia en la Copa América.
No obstante, las condiciones cambiaron y México terminó alejándose de esas competiciones, aumentando las diferencias entre la Federación Mexicana y Concacaf.
Otro elemento que podría influir en los intereses mexicanos es una eventual ampliación de la Copa del Mundo a 64 selecciones si Infantino consigue mantenerse en el cargo.
Un Mundial con más participantes aumentaría los cupos disponibles para las distintas confederaciones y podría facilitar la clasificación de México si finalmente compitiera dentro de Conmebol.
En el Mundial de 2026, Sudamérica contó con seis plazas directas y una adicional para el repechaje intercontinental, un escenario mucho más exigente que el que México enfrenta actualmente en Concacaf.
A esto se suma el interés de México por organizar el Mundial de Clubes de 2029, torneo que todavía no tiene una sede definida y que también es pretendido por otros países.
La posibilidad de que Infantino impulse la candidatura mexicana para ese campeonato sería otro factor que podría explicar la cercanía entre la FMF y el dirigente suizo.
El antecedente de Australia, que en 2006 dejó la Confederación de Oceanía para integrarse a la Confederación Asiática, demuestra que un cambio de confederación es posible, aunque en el caso de México por ahora se trata de una versión que no ha sido confirmada oficialmente.