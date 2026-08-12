Revelan el secreto mejor guardado del padre de Messi previo a fallecer: Impacta a todos

Secreto de Jorge Messi impacta a todos. Lo que se supo tras el fallecimiento del padre del astro argentino, Lionel Messi.
Jorge Messi, padre de Lionel Messi y una de las personas fundamentales en la vida personal y profesional del astro argentino, falleció a los 68 años en Rosario después de atravesar un delicado estado de salud.
Su muerte se produjo el 8 de agosto de 2026 y generó una profunda conmoción en el entorno de Lionel, quien regresó a Rosario junto a su familia para participar de la despedida privada de su padre.
El sepelio de Jorge Messi se realizó en Rosario, donde familiares y personas cercanas le dieron el último adiós antes de que Lionel se pronunciara públicamente sobre una pérdida que lo golpeó especialmente.
Días después, Lionel Messi rompió el silencio y publicó una emotiva carta en sus redes sociales, en la que recordó a Jorge como su padre, amigo y representante, además de reconocer el papel determinante que tuvo en su carrera desde sus primeros pasos.
En su mensaje, el capitán argentino también contó cuánto le afectó no tener a su padre a su lado durante el Mundial de 2026 y confesó que, después de cada partido, esperaba recibir los mensajes que Jorge acostumbraba enviarle.
Messi incluso reconoció que durante el torneo jugó con la esperanza de alcanzar la final para que su padre pudiera verlo nuevamente, mientras Jorge permanecía enfrentando sus problemas de salud.
Pero tras su fallecimiento comenzó a conocerse también una faceta mucho menos visible de Jorge Messi, relacionada con la solidaridad y con la ayuda a niños que enfrentaban enfermedades graves.
Según reveló el periodista y médico Jorge Tartaglione, Jorge Messi colaboró de manera silenciosa con el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario, buscando contribuir a la atención de menores de bajos recursos afectados por enfermedades hematológicas y oncológicas.
De acuerdo con esa revelación, la colaboración de la familia Messi no se habría limitado a aportar recursos materiales, sino que también habría buscado fortalecer la preparación de los profesionales que atendían a estos pacientes.
La iniciativa habría incluido becas para que médicos, enfermeros, técnicos y hemoterapistas argentinos pudieran viajar a España y adquirir conocimientos especializados en instituciones de referencia internacional.
Uno de los destinos vinculados a esa capacitación fue el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, reconocido por su trabajo en oncología y hematología pediátrica y por su actividad asistencial y de investigación en enfermedades graves de la infancia.
La relación entre la familia Messi y Vall d’Hebron está documentada a través de la Fundación Leo Messi, que desde hace años ha respaldado proyectos relacionados con el cáncer infantil, la investigación y la atención de niños y adolescentes.
De hecho, Vall d’Hebron señala que desde 2011 existió un acuerdo para facilitar que especialistas argentinos viajaran a Cataluña para formarse en oncología y hematología pediátricas, mientras que posteriormente la Fundación Leo Messi también apoyó proyectos dentro del hospital.
Según Tartaglione, ese intercambio de conocimientos entre Rosario y Barcelona habría contribuido a fortalecer la capacidad del Hospital Vilela para atender a niños con enfermedades complejas, incluyendo aquellos que necesitaban trasplantes de médula ósea.
La misma versión sostiene que el hospital rosarino habría superado los 100 trasplantes de médula ósea exitosos en niños vulnerables, convirtiendo aquella colaboración silenciosa en una ayuda que trascendió el ámbito deportivo.
Jorge Messi nunca buscó que estas acciones ocuparan titulares ni que su nombre apareciera asociado a cada una de ellas, y por eso la historia comenzó a circular con mayor fuerza después de su muerte.