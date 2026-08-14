Nasry Asfura a los alcaldes: "El que no quiera trabajar conmigo es porque algún problema tiene"

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente de la nación, estuvo en un evento donde el Instituto de la Propiedad (IP) lanzó el proyecto “Fortalecimiento de la Red Nacional de Centros Asociados Municipales (CAM) y Operadores Catastrales”. Esta es una iniciativa que busca descentralizar los servicios catastrales y acercar la gestión de la propiedad a los ciudadanos de los 298 municipios de Honduras.

El evento fue encabezado por el jefe de Estado y en su discurso envió un mensaje a los 298 ediles. Según explicó, el gobierno central trabajará cerca de ellos aunque no pertenezcan al Partido Nacional. "Los alcaldes van a tener un 7.3% de las transferencias y así pretendemos hacerlo; los años que vienen ir mejorando. Son ellos los que pueden traer ese desarrollo para el país y tener esa gobernanza que todos deseamos, esa gobernanza que debe ser entre los 298 municipios", indicó. Asfura añadió: "A los 298 alcaldes, aquí me tienen para serviles; ya el que no quiera trabajar conmigo es porque algún problema tiene. Aquí tienen las puertas abiertas en la Presidencial, en nuestro gabinete y en cada uno de nuestros ministros para poderles servir y desarrollar nuestras capacidades".