Nasry Asfura a los alcaldes: "El que no quiera trabajar conmigo es porque algún problema tiene"

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente de la nación, estuvo en un evento donde el Instituto de la Propiedad (IP) lanzó el proyecto “Fortalecimiento de la Red Nacional de Centros Asociados Municipales (CAM) y Operadores Catastrales”.
Esta es una iniciativa que busca descentralizar los servicios catastrales y acercar la gestión de la propiedad a los ciudadanos de los 298 municipios de Honduras.
El evento fue encabezado por el jefe de Estado y en su discurso envió un mensaje a los 298 ediles.
Según explicó, el gobierno central trabajará cerca de ellos aunque no pertenezcan al Partido Nacional.
"Los alcaldes van a tener un 7.3% de las transferencias y así pretendemos hacerlo; los años que vienen ir mejorando. Son ellos los que pueden traer ese desarrollo para el país y tener esa gobernanza que todos deseamos, esa gobernanza que debe ser entre los 298 municipios", indicó.
Asfura añadió: "A los 298 alcaldes, aquí me tienen para serviles; ya el que no quiera trabajar conmigo es porque algún problema tiene. Aquí tienen las puertas abiertas en la Presidencial, en nuestro gabinete y en cada uno de nuestros ministros para poderles servir y desarrollar nuestras capacidades".
El mandatario adelantó que "a partir del lunes 17 vamos a empezar la entrega de maquinaria y les ruego (a los alcaldes) que tengan paciencia".
Siempre sobre el tema de las municipalidades, puntualizó: "Hoy los 298 municipios son parte de la descentralización y estamos aquí para apoyarlos con las 36 alcaldías que están pidiendo entrar. Todos los alcaldes que están aquí, créanme que las máquinas se van a distribuir de la mejor manera para desarrollar los proyectos".
"Mírenme como un aliado para poderles servir y hacer lo mejor para nuestros municipios, ya que eso va a venir a cambiar la historia de Honduras", cerró Asfura.