Quién es Amanda Flores, nueva directora de Comunicaciones Interinstitucionales del gobierno de Nasry Asfura. ¿Qué experiencia tiene y qué funciones tendrá?
El nombre completo de ella es Amanda Mitchelle Flores Rosales, nació el 3 de marzo del 2003 y tiene actualmente 23 años.
La joven asumió desde el 20 de julio de 2026 el cargo de directora de Comunicaciones Interinstitucionales, adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Comunicación y Estrategia, dependencia responsable de coordinar, articular y dar seguimiento a la comunicación interinstitucional del Gobierno de la República.
Tras su nombramiento, el presidente Asfura giró una instrucción a los responsables de comunicación institucional, relacionadores públicos y demás enlaces de comunicación de las Secretarías de Estado, instituciones, desconcentradas y descentralizadas, así como de las demás entidades de la Administración Pública, a coordinar directamente con la Dirección de Comunicaciones Interinstitucionales que ahora maneja Amanda Mitchelle Flores Rosales.
Este fue el documento que se giró por parte de Luis Castro, secretario privado del presidente Nasry Asfura y mano derecha del mandatario.
Amanda Flores es una joven que ha sido parte del Partido Nacional desde muy pequeña y en las últimas elecciones fue candidata a diputada suplente por Francisco Morazán.
En sus redes se describe como profesional dedicada al área de social media manager y experta en comunicación y estrategia.
En los comicios del 2025 fue candidata a diputada suplente de José Luis Argeñal, sin lograr salir electos entre los 23 congresistas por Francisco Morazán. Finalmente Argeñal fue designado como director general de Libro y Documento de la Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonio de los pueblos.
Amanda Flores deberá dar los lineamientos, directrices y disposiciones en materia de comunicación gubernamental a relacionadores públicos y demás enlaces de comunicación de la administración Asfura.
En redes sociales salió el rumor que es sobrina de la designada presidencial María Antonieta Mejía, pero ella descartó que sean familia.