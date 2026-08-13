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Historia: La vez que hubo en Honduras un terremoto de 8 grados y luego un tsunami

Recientemente se registraron fuertes terremotos en Venezuela y Colombia. En Honduras, hace muchos años, se registró un fuerte temblor en la zona norte del país

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 14:55
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Venezuela y Colombia han sufrido fuertes terremotos recientemente. Honduras también registra fuertes sismos en su historia y así lo valida la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Foto: Cortesía libro An earthquake in Honduras
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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes 10 de agosto buena parte de Colombia, dejando 273 muertos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos.

Foto: EFE
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En tanto, el 24 de junio de 2026, Venezuela sufrió un devastador doblete de terremotos con magnitudes de 7.2 y 7.5. La cifra de fallecidos se elevó a 6.301, según un balance divulgado el lunes 10 de agosto por el gobierno interino.

 Foto: EFE
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El 13 de agosto se registró un sismo de 5,5 en El Salvador, Nicaragua y Honduras; sin dejar daños ni víctimas en estas naciones.

Foto: Cortesía redes
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La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) tiene un artículo titulado: "1857. Apuntes del cuaderno de un artista. Un terremoto en Honduras". Aquí cita al libro An earthquake in Honduras que cita a tres artistas estadounidenses que visitaron la zona atlántica hondureña en 1856.

Foto: Cortesía UNAH
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El libro menciona que los estadounidenses estuvieron en Omoa, Cayos Cochinos, Colón y Gracias a Dios. En la publicación se detalla que el diario Boston Daily Evening Traveller del 3 de septiembre de ese 1856 informa que el capitán Francis Nickerson (1817-1859), habló de su reciente llegada a Boston proveniente de Omoa. Él afirmó que tres artistas: Hitchcock, Anthony y Baker habían causado una conmoción en Omoa al reunirse junto a otros estadounidenses.

Foto: Cortesía libro An earthquake in Honduras
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"Sobre la veracidad de lo ocurrido, datos estadísticos señalan que sí hubo un terremoto el 4 de agosto de 1856 con una magnitud de entre 7 y 8 grados en la escala de Richter, así como es verídico que este sismo generó un tsunami que afectó la costa atlántica hondureña", precisa la UNAH.

Foto: Cortesía libro An earthquake in Honduras
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Y agrega: "En la Gaceta de Honduras se publicó un informe que refería que a las cinco de la tarde del 4 de agosto de 1856 afectó a Omoa un terremoto violento que duró más de un minuto, tan extraordinario que no tenían noticias que hubiese sucedido anteriormente uno similar".

Foto: Cortesía libro An earthquake in Honduras
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Y añade la UNAH en el artículo: "El sismo arruinó todas las casas de teja y adobe, no así a las de madera y paja, decidiendo los aterrados vecinos mejor dormir en las calles y al aire libre por temor a morir soterrados".

Foto: Cortesía libro An earthquake in Honduras
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La UNAH reconoce mediante historiadores que que el 4 de agosto de 1856, un violento terremoto de magnitud estimada entre 7 y 8 sacudió la costa atlántica de Honduras. El fuerte sismo destruyó gran parte del pueblo de Omoa, aunque su imponente fortaleza resistió, generando un tsunami en el mar Caribe que afectó la zona norte del país.

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El artículo de la UNAH se puede encontrar aquí: https://cac.unah.edu.hn/gavia/exposiciones/permanentes/1857-un-terremoto-en-honduras/

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El terremoto quedó registrado en gacetas nacionales de ese año y en compilaciones históricas europeas sobre sismicidad en Centroamérica resguardadas en la Biblioteca Nacional de Francia.

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