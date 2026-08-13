Historia: La vez que hubo en Honduras un terremoto de 8 grados y luego un tsunami

El libro menciona que los estadounidenses estuvieron en Omoa, Cayos Cochinos, Colón y Gracias a Dios. En la publicación se detalla que el diario Boston Daily Evening Traveller del 3 de septiembre de ese 1856 informa que el capitán Francis Nickerson (1817-1859), habló de su reciente llegada a Boston proveniente de Omoa. Él afirmó que tres artistas: Hitchcock, Anthony y Baker habían causado una conmoción en Omoa al reunirse junto a otros estadounidenses.