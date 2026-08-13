Alerta sanitaria: ¿Exigirán una nueva licencia a tiendas de ropa usada?

La aclaración de las autoridades se da luego de que, en los últimos días, trascendiera en las redes sociales que iba a darse un "nuevo golpe a los emprendedores", supuestamente porque se les iba a empezar a exigir dicha licencia a todos los hondureños que se dedicaran a vender ropa de "segunda mano", ya sea desde un local o mediante plataformas como TikTok o Facebook.