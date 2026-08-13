Alerta sanitaria: ¿Exigirán una nueva licencia a tiendas de ropa usada?

La venta de ropa usada o producto americano se ha convertido en una fuente de ingresos para numerosos emprendedores en Honduras. Sin embargo, una nueva exigencia de la Secretaría de Salud ha generado preocupación entre comerciantes, quienes aseguran que ahora se les solicita contar con una licencia sanitaria para continuar con sus actividades.
La medida ha provocado molestia entre vendedores, quienes afirman que anteriormente no se les había solicitado este requisito y que, además, el proceso representa gastos adicionales para pequeños negocios y personas que comercializan ropa incluso desde sus hogares.
Ante esta situación, la Secretaría de Salud (Sesal) aclaró el pasado martes 11 de agosto que no se está realizando ningún cobro de 20 mil lempiras por concepto de licencia sanitaria a las tiendas de ropa usada.
La aclaración de las autoridades se da luego de que, en los últimos días, trascendiera en las redes sociales que iba a darse un "nuevo golpe a los emprendedores", supuestamente porque se les iba a empezar a exigir dicha licencia a todos los hondureños que se dedicaran a vender ropa de "segunda mano", ya sea desde un local o mediante plataformas como TikTok o Facebook.
Es así que, a través de la Dirección General de Vigilancia del Marco Normativo (DGVMN), Salud desmintió esa versión y explicó que el pago establecido para las tiendas que venden ese producto tiene otro valor (200 lempiras) para recibir una constancia con vigencia para un año.
Además, Sesal destacó que, en el caso de las tiendas de segunda mano en Honduras, se requiere un certificado que garantice el cumplimiento de las medidas ambientales requeridas. "No constituye una licencia sanitaria ni genera derechos adicionales", recalca el comunicado.
Del mismo modo, recordaron que la Sesal puede eximir de la licencia sanitaria a aquellos establecimientos o actividades que, de acuerdo con su naturaleza, no la requieran, según lo establecido en el Artículo 222 del Código de Salud.
Del mismo modo, Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional y miembro de la Comisión de Salud del Congreso Nacional; aclaró que: "las licencias sanitarias se solicitan a todos aquellos establecimientos que prestan servicios y puedan generar alguna enfermedad o atentar contra la vida del ser humano".
"Nosotros felicitamos a los emprendedores porque sabemos que la situación en el país está bien difícil. Pero también exigimos a la Secretaría de Salud cumplir con esta garantía, a fin de que esa comunicación coordinada favorezca tanto al emprendedor como también a los usuarios de este producto", sentenció Bermúdez.
Finalmente, la Sesal señaló que estas medidas buscan garantizar condiciones sanitarias adecuadas y no pretenden afectar al comercio ni limitar las oportunidades económicas. Asimismo, pidió a la población verificar este tipo de información mediante los canales oficiales y evitar la difusión de datos no confirmados.