Estas son las razones por las que José Argueta fue destituido como ministro de Comunicaciones

Luis Castro, secretario privado del presidente Nasry Asfura, habló con EL HERALDO sobre la decisión de destituir a José Argueta como ministro de Comunicaciones y Estrategia. Esto reveló.
El presidente Nasry Asfura hizo su segundo cambio en el gabinete de gobierno al destituir a José Augusto Argueta como ministro de Comunicaciones y Estrategia.
EL HERALDO confirmó con Luis Castro, secretario privado del presidente, que Argueta no sigue en su cargo y el viernes se estará nombrando al nuevo titular de Comunicaciones.
Luis Castro dijo que aún no ha sido nombrado el nuevo titular de Comunicaciones y Estrategia, en charla con EL HERALDO explicó por qué se tomó la decisión.
"La decisión obedece al tema de mejorar las comunicaciones, el ministro José Argueta es un excelente estratega...", inició diciendo Castro.
Y agregó: "Pero necesitamos reforzar el tema de comunicaciones, no solo de estrategia. Queremos contar con una persona con mucha más experiencia en ese sentido..."
Castro apuntó que el nuevo ministro o ministra debe ser experto "en el rol del medio de comunicación y hacia eso vamos, es posible que sea un periodista".
"Debe tener muchas experiencia, amplia sabiduría. Es falso que (José Argueta) vaya al servicio exterior", dijo Castro.
Luis Castro mencionó que José Argueta continuará dentro del gobierno y en las próximas horas se conocerá al nuevo titular de Comunicaciones y Estrategia.
Argueta fue nombrado el 27 de enero, el primer día del gobierno Asfura, y solo se mantuvo en el cargo por poco más de seis meses.