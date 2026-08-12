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Estas son las razones por las que José Argueta fue destituido como ministro de Comunicaciones

Luis Castro, secretario privado del presidente Asfura, explicó a EL HERALDO por qué sale José Argueta como ministro de Comunicaciones

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 19:59
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Luis Castro, secretario privado del presidente Nasry Asfura, habló con EL HERALDO sobre la decisión de destituir a José Argueta como ministro de Comunicaciones y Estrategia. Esto reveló.

Fotos: Cortesía gobierno
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El presidente Nasry Asfura hizo su segundo cambio en el gabinete de gobierno al destituir a José Augusto Argueta como ministro de Comunicaciones y Estrategia.

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EL HERALDO confirmó con Luis Castro, secretario privado del presidente, que Argueta no sigue en su cargo y el viernes se estará nombrando al nuevo titular de Comunicaciones.

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Luis Castro dijo que aún no ha sido nombrado el nuevo titular de Comunicaciones y Estrategia, en charla con EL HERALDO explicó por qué se tomó la decisión.

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"La decisión obedece al tema de mejorar las comunicaciones, el ministro José Argueta es un excelente estratega...", inició diciendo Castro.

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Y agregó: "Pero necesitamos reforzar el tema de comunicaciones, no solo de estrategia. Queremos contar con una persona con mucha más experiencia en ese sentido..."

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Castro apuntó que el nuevo ministro o ministra debe ser experto "en el rol del medio de comunicación y hacia eso vamos, es posible que sea un periodista".

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"Debe tener muchas experiencia, amplia sabiduría. Es falso que (José Argueta) vaya al servicio exterior", dijo Castro.

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Luis Castro mencionó que José Argueta continuará dentro del gobierno y en las próximas horas se conocerá al nuevo titular de Comunicaciones y Estrategia.

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Argueta fue nombrado el 27 de enero, el primer día del gobierno Asfura, y solo se mantuvo en el cargo por poco más de seis meses.

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