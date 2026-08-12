MP presenta 19 medios de prueba contra JOH en el caso Pandora II ¿Cuáles son?

Este miércoles 12 de agosto, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se lleva a cabo la audiencia inicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández por el caso Pandora II.
El expresidente de Honduras, indultado en Estados Unidos tras ser condenado a 45 años de cárcel por delitos relacionas contra el narcotráfico, enfrenta acusaciones por los delitos de lavado de activos y fraude. La investigación señala que se desviaron 288 millones de lempiras entre 2010 y 2013 mediante las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
Tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como el Ministerio Público solicitaron la detención judicial de Hernández durante la audiencia de declaración de imputado; sin embargo, el juez dictó medidas cautelares distintas a la prisión.
Este miércoles, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentará al menos 19 medios de prueba contra Hernández, según informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva. ¿Cuáles son? Estos son los detalles.
"Han presentado un total de 19 hasta el momento, siendo estos dos testificales y el resto de medios de prueba documentales", dijo Carlos Silva.
Seguidamente, explicó que "dentro de los documentos que ha presentado el Ministerio Público para tratar de evacuar en esta audiencia inicial se encuentran gacetas con acuerdos de nombramiento, así como transferencias y acreditación de las mismas".
Entre los medios de prueba también hay "oficios de creación de uso de cuentas y traslados de fondos, fundaciones de ONG que no presentaron documentos o aportes, convenios suscritos por la Secretaría de Agricultura y Ganadería".
A la lista también se suman, según Silva, "auditorías de organizaciones no gubernamentales que no tenían logros de la ejecución de los convenios y constancias de patronatos y municipalidades por no ejecutar los programas y convenios".
El ente acusador continuaba alrededor de las 10:30 de la mañana con la presentación de los medios de prueba. "Ha ratificado que la investigación les ha proporcionado que se trasladó un total de 62 millones de lempiras directos a una cuenta o a varias cuentas bancarias que fueron utilizados para una campaña política", agregó el portavoz Cralos Silva.
"Ya presentaron dos testificales hasta este momento, 17 documentales, y han indicado que estarán presentando medios de prueba también como auditorías; estos serán en el transcurso de la mañana", dijo Silva.
Silva explicó que fue la Fiscalía la que inició con la presentación de los medios de prueba, luego será el turno de la Procuraduría General de la República y, finalmente, de los equipos de defensa técnica, con el entendido de que, si no se presentan pruebas incidentales o medios incidentales en el transcurso de la audiencia, ese será el orden, según explicó Silva.
De los fondos desviados, según el Ministerio Público, parte de esos recursos públicos habría sido utilizada para financiar campañas políticas, entre ellas la primera campaña presidencial de Hernández, a través de empresas de fachada, contratos ficticios y prestanombres.