MP presenta 19 medios de prueba contra JOH en el caso Pandora II ¿Cuáles son?

Silva explicó que fue la Fiscalía la que inició con la presentación de los medios de prueba, luego será el turno de la Procuraduría General de la República y, finalmente, de los equipos de defensa técnica, con el entendido de que, si no se presentan pruebas incidentales o medios incidentales en el transcurso de la audiencia, ese será el orden, según explicó Silva.