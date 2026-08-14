El asesinato de Thompson ocurrió en Midtown Manhattan, una de las zonas más concurridas de Estados Unidos y los casquillos de bala hallados en la escena del crimen estaban inscritos con las palabras: "negar", "defender" y "deponer", lo que indica el odio hacia la industria de los seguros médicos en el único país desarrollado que no ofrece atención médica universal.