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Hallan sin vida a Isabella, una de las trillizas desaparecidas tras el terremoto en Colombia

Isabella Saavedra, una de las trillizas de 23 años que permanecían desaparecidas tras el terremoto en Colombia, fue hallada sin vida en Cali. Sus padres y una de sus hermanas también murieron en la tragedia

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 19:44
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El cuerpo de Isabella Saavedra (Centro) fue hallado sin vida la noche de este jueves 13 de agosto en Cali, Colombia. Ella era una de las trillizas que permanecían desaparecidas tras el terremoto, mientras que una de sus hermanas fue encontrada muerta y otra con vida.

 Foto: Redes sociales
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Ana María Saavedra fue la única integrante de la familia que sobrevivió. Sofía fue hallada sin vida y esta noche se confirmó el hallazgo del cuerpo de Isabella, completando así la tragedia de esta familia.

 Foto: Redes sociales
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Los padres de las tres hermanas también fallecieron como consecuencia del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

 Foto: Redes sociales
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La única de las hermanas encontrada con vida fue trasladada a un centro asistencial, donde fue sometida a una cirugía en la pelvis. Esta noche permanece recuperándose de la intervención.

 Foto: Redes sociales
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Con el hallazgo sin vida de Isabella, se confirmó la muerte de cuatro integrantes de una familia conformada por cinco personas.

 Foto: Redes sociales
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Las trillizas, de 23 años de edad, compartieron gran parte de su vida juntas. Ana María Perdomo, amiga de la familia, aseguró que eran muy cercanas, que estudiaban en la universidad y que trabajaban juntas.

 Foto: Redes sociales
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En esta fotografía figuran los padres de las trillizas, Jairo y Vicky, quienes fueron hallados abrazados tras el terremoto.

 Foto: Redes sociales
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En otra imagen aparece Isabella Saavedra Caicedo, la última integrante de la familia cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en Cali, Colombia.

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Ana María continúa recuperándose de lo ocurrido, aunque todavía desconoce la magnitud de la tragedia que sufrió su familia.

 Foto: Agenci EFE
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Sofía, Isabella, Jairo y Vicky son algunos de los nombres de las víctimas que dejó el terremoto en Cali. En Colombia continúan las labores de búsqueda y rescate mientras las autoridades actualizan las cifras de personas fallecidas y desaparecidas.

 Foto: Agenci EFE
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