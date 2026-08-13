Hallan sin vida a Isabella, una de las trillizas desaparecidas tras el terremoto en Colombia

El cuerpo de Isabella Saavedra (Centro) fue hallado sin vida la noche de este jueves 13 de agosto en Cali, Colombia. Ella era una de las trillizas que permanecían desaparecidas tras el terremoto, mientras que una de sus hermanas fue encontrada muerta y otra con vida.
Ana María Saavedra fue la única integrante de la familia que sobrevivió. Sofía fue hallada sin vida y esta noche se confirmó el hallazgo del cuerpo de Isabella, completando así la tragedia de esta familia.
Los padres de las tres hermanas también fallecieron como consecuencia del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.
La única de las hermanas encontrada con vida fue trasladada a un centro asistencial, donde fue sometida a una cirugía en la pelvis. Esta noche permanece recuperándose de la intervención.
Con el hallazgo sin vida de Isabella, se confirmó la muerte de cuatro integrantes de una familia conformada por cinco personas.
Las trillizas, de 23 años de edad, compartieron gran parte de su vida juntas. Ana María Perdomo, amiga de la familia, aseguró que eran muy cercanas, que estudiaban en la universidad y que trabajaban juntas.
En esta fotografía figuran los padres de las trillizas, Jairo y Vicky, quienes fueron hallados abrazados tras el terremoto.
En otra imagen aparece Isabella Saavedra Caicedo, la última integrante de la familia cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en Cali, Colombia.
Ana María continúa recuperándose de lo ocurrido, aunque todavía desconoce la magnitud de la tragedia que sufrió su familia.
Sofía, Isabella, Jairo y Vicky son algunos de los nombres de las víctimas que dejó el terremoto en Cali. En Colombia continúan las labores de búsqueda y rescate mientras las autoridades actualizan las cifras de personas fallecidas y desaparecidas.