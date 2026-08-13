Las trillizas Saavedra: Una desaparecida, otra murió con sus padres y solo una sobrevivió tras el terremoto en Colombia

Una familia está de luto tras la tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia. Tres de los cinco integrantes de la familia Saavedra murieron, una sobrevivió y otra sigue desaparecida, luego de que intentaran evacuar el edificio.
En medio de los escombros quedaron atrapadas las trillizas Ana María, Sofía e Isabella Saavedra, quienes durante 23 años permanecieron inseparables, hasta que esta tragedia acabó con ello.
Ana María (primera foto) fue rescatada con vida y trasladada a un hospital debido a las lesiones que sufrió. La joven logró comunicarse con sus familiares y también proporcionó información que ayudó a los equipos de emergencia a ubicar a los integrantes de su familia.
“Desde chiquitas, pues desde que nacieron, han estado las tres, las trillis, siempre las tres juntas”, relató March Espinosa al referirse a la estrecha relación que mantenían las hermanas.
Sofía (centro) fue localizada sin vida entre los escombros de la escalera del edificio. Su muerte se sumó a la de sus padres, Jairo Saavedra y Vicky Caycedo, quienes llevaban 40 años de relación.
Los restos de Jairo y Vicky fueron encontrados abrazados, según confirmó March Espinosa. “Ese amor era inmensurable, y prueba de ello es que murieron juntos, abrazados”, expresó la prima de Jairo al describir el momento en que fueron encontrados.
Mientras tanto, Isabella Saavedra Caicedo continúa desaparecida entre las ruinas del edificio ubicado en la carrera 58 de Cali. Los equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda entre las placas de concreto que dificultan el acceso a distintas zonas de la estructura.
Aunque Ana María sobrevivió, March Espinosa explicó que la joven sigue recuperándose en el hospital después de una cirugía y que todavía no sabe que sus padres y su hermana murieron.
“Aún no sabe la magnitud de todo lo que pasó”, indicó March, quien explicó que personal de atención psicológica y unas primas acompañaban a Ana María mientras se evaluaba cuándo comunicarle la muerte de sus padres y de Sofía.
Mientras tanto, la cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 273 y la de heridos a 3.824, informó este jueves el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo.