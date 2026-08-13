Gilbert, alias “Macho Coca”, uno de los mayores narcos de Costa Rica, es extraditado a EE UU

Desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional para la extradición de nacionales en mayo de 2025, Costa Rica ha extraditado a 5 presuntos narcotraficantes: el exministro de Seguridad, exmagistrado y exdirector de Inteligencia Celso Gamboa, y su supuesto socio Edwin López, alias Pecho de rata, ambos a Estados Unido; y a José Johnny Angulo, alias John Cadenas, quien fue entregado a las autoridades de Italia.