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Lenny Fernández, abogada que murió abrazando a su perro en el terremoto de 7.4 en Colombia

Lenny era una joven abogada y defensora de los animales que murió mientras protegía a su perro Salomón durante el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 15:11
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Los terremotos no solo dejan desastres, familias a la deriva, miedo y angustia; también acaban con los sueños y apagan la vida de muchas personas. Esta es la historia de Lenny Fernández, una de las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

 Foto: Instagram
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Lenny era una joven abogada y defensora de los animales. Fue hallada sin vida entre los escombros de un edificio en el barrio Cuarto de Legua, en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca.

 Foto: Cortesía
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El cuerpo de la joven, según los rescatistas, fue encontrado abrazando a su perro. En Colombia, el caso ha causado conmoción, ya que Lenny habría intentado proteger a su mascota, Salomón, quien sí logró sobrevivir.

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"Ella nunca dejó a su perrito Salomón, lo protegió y logró ser rescatado con vida bajo los escombros en el terremoto, pero ella no lo logró", escribió su amiga Dey Córdoba.

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"Te recordamos por tu inmenso amor a los animalitos. Desde la Junta Defensora de Animales de Pasto, en donde colaboró en varias ocasiones como abogada, enviamos un abrazo de condolencias a su familia", agregó Córdoba.

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La joven era originaria de Pasto, Colombia, pero residía en Cali. En el edificio donde quedó atrapada Lenny también se encontraban otras personas.

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De acuerdo con el medio internacional Infobae, el cuerpo de la joven quedó en una posición que terminó protegiendo a su mascota. Los rescatistas se asombraron al encontrar a Salomón con vida entre los escombros.

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A tres días de la tragedia, el Gobierno colombiano confirmó 239 personas muertas y un total de 3,755 heridas. Además, hay 287 personas desaparecidas y más de 24,000 familias afectadas.

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El potente terremoto tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Sin embargo, Pereira es una de las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de víctimas.

 Foto: Agencia EFE
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En Manizales, Buga, Sevilla, Buenaventura, Tuluá y Belén de Umbría también se reportan víctimas mortales.

 Foto: Agencia EFE
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